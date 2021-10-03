Ірина Федишин показала, як провела вихідний з чоловіком і синами: яскраві фото

Українська співачка Ірина Федишин провела вихідний разом з родиною – чоловіком та синами. Вони відправилися у Карпати, де займалися риболовлею.

Популярна українська співачка Ірина Федишин має напружений графік та багато часу присвячує роботі. Водночас вона не забуває проводити час з родиною.

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Вихідний Ірини Федишин з родиною

У суботу, 2 жовтня, весь день виконавиця присвятила сім'ї. Вона відправилась у Карпати разом з чоловіком Віталієм та синами, Юрієм та Олегом.

Вихідний родина провела за риболовлею. Вони сиділи один біля одного та уважно стежили за вудочками. Ірина Федишин навіть продемонструвала рибу, яку змогла зловити. Вона поділилась, що також планує сходити до лісу.

Субота! Сьогодні у нас сімейний день. Люблю рибалити та збирати гриби. Рибки сьогодні наловили, залишилося піти до лісу на гриби,

– розповіла Ірина Федишин.



Ірина Федишин з дітьми й чоловіком / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з дітьми й чоловіком / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Образ Ірини Федишин

На риболовлю співачка одягнулась у спортивне вбрання, але однаково мала стильний вигляд. Вона позувала перед камерою в чорних вузьких джинсах та подовженому помаранчевому худі.

Ірина Федишин доповнила образ трендовою кепкою та кросівками. Вона вирівняла й розпустила біляве волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

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