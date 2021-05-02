Ірина Федишин показала писанки, які розфарбувала з синами: яскраві фото

Українці відзначають одне з найочікуваніших свят в році – Великдень. Зіркові сім'ї також долучилися до святкування й діляться яскравими родинними світлинами в мережі. Зокрема співачка зі Львова Ірина Федишин показала писанки, які вдома розфарбовувала разом із синами.

Великдень – особливе, сімейне свято. У цей день сім'ї освячують кошики з пасочкою, ковбаскою та іншими смаколиками, збираються за столом, насолоджуються часом, який проводять разом.

Цікаво Відірвались на повну: як Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми святкували Пасху

Ірина Федишин Пасху також проводить з сім'єю. Підготовку до свята артистка разом із синами розпочала ще за декілька днів.

Ірина Федишин малювала писанки

Знаменитість оприлюднила декілька фото, які зробила у власному заміському будинку. Вона постала перед камерою у надзвичайно красивій вишиванці разом із синами, які також були в національному одязі. Волосся Ірина зібрала у хвіст і забрала набік, а на обличчі зробила ніжний макіяж з коричневими тінями на повіках і рожевою помадою на губах.

На столі перед Іриною були різноколірні писанки, свічка та фарбники. Перед Великоднем вона розмалювала яйця разом із Юрчиком та Олежиком. На світлинах видно й домашнього улюбленця виконавиці.

Ми дуже любимо розмальовувати писанки! У спеціальний писачок набираємо віск і, топлячи його над свічкою, розмальовуємо яйця візерунками. Перед цим обов'язково робимо малюнок простим олівцем, а вже згодом фарбуємо харчовими барвниками. Якщо щось не виходить, то завжди рятують різноколірні великодні наклейки,

– написала в публікації Федишин.



Ірина Федишин з синами фарбувала писанки / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з синами фарбувала писанки / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У коментарях підписники Ірини зазначають, що також фарбують писанки. А ще багато прихильників звернули увагу на одяг співачки й поділилися, що так само на Великдень одягають вишиванки.