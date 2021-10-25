Ірина Федишин показала осінній образ на вулицях Львова: атмосферні фото
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Українська співачка Ірина Федишин позувала на вулицях рідного Львова. Артистка продемонструвала стильний осінній аутфіт в коричневих відтінках.
Зазвичай, Ірину фотографує її коханий Віталій Човник. Він багато часу проводить разом із дружиною, оскільки є ще і її продюсером. Днями знаменита пара прогулялася вуличками Львова.
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Осінній look Ірини Федишин
Вихідні у Львові були сонячними, тому Ірина вирішила не втрачати нагоди й прогулялася разом із коханим. Вона позувала на вулицях міста в костюмі світло-коричневого кольору, що складався з кофти та штанів. Поверх одягнула пальто в тон, яке не застібала. З взуття обрала чорні кросівки, адже в них дуже комфортно гуляти.
Стильний осінній аутфіт Федишин довершила аксесуарами: шарфом, капелюхом і сумкою. Біляве волосся вона, як завжди, вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах.
Ірина Федишин у Львові / Фото з інстаграму співачки
У коментарях підписниці артистки засипали її компліментами. Такий осінній образ їм неабияк сподобався.
- "Дуже красиво, стильно та жіночно!"
- "Іруся чудова!"
- "Такий цікавий, стильний, крутий образ. Вам дуже личить!"
- "Гарнюня!"
- "Ірусю, ви дуже красива та чарівна!"