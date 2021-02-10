З мавпочками: Ірина Федишин показала кумедне відео з екскурсії в Домінікані

Відома українська співачка Ірина Федишин відпочиває в Домінікані. Разом із нею у відпустку полетіли сини та чоловік. Сім'я відвідала парк, де мешкає багато мавпочок. Тварини стрибали на артистку та її рідних, що неабияк розвеселило їх.

Ірина Федишин в Домінікані не лише ніжиться на сонечку та плаває в океані, а й обирає активний відпочинок. Виконавиця оприлюднила кумедний ролик з екскурсії в парку.

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Ірина Федишин з мавпочками в парку

На такій цікавій екскурсії артистка показала стильне вбрання. Вона приїхала в парк у коротких джинсових шортах і чорному топі, які гарно підкреслили її струнку фігуру. Волосся Ірина вклала рівно й одягнула великий солом'яний капелюх. Літній образ Федишин доповнювало масивне намисто, а на обличчі була захисна маска.

У дописі Ірина поділилася, що сім'я прийшла у парк спеціально для того, щоб погратися з мавпочками, щоб вони пострибали.

Ми відвідали цей парк, щоб мавпочки стрибали на нас. Для більшого ефекту усім відвідувачам дають тарілку з фруктами. Мавпочки завжди голодні й тоді стрибають на туристів. Про тварин піклуються працівники парку, які чистять лапки мавпочкам та доглядають за ними. Саме тому вони безпечні і дарують багато позитивних емоцій,

– написала в публікації Федишин.

Також Ірина додала, що екскурсія для дорослих коштує 79 доларів, а для дітей – 50.