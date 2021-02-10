На острові Саона: Ірина Федишин поділилася новими кадрами з відпочинку – фото

Українська співачка Ірина Федишин насолоджується зимовою відпусткою в Домінікані. Артистка активно ділиться світлинами з відпочинку. Вона разом із синами та чоловіком побувала на красивому острові Саона.

Ірина Федишин, як і багато інших українських знаменитостей, відпочиває у теплих країнах. Вона з чоловіком і синами ніжиться на сонечку та купається у блакитній водичці Атлантичного океану.

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Ірина Федишин на острові Саона

У Домінікані зіркова сім'я не втрачає нагоди і користається різноманітними розвагами, які є там. Зокрема, днями Ірина з чоловіком і синами відправилася на острів Саона. Він вразив зіркову сім'ю неймовірно красивою природою та розкішним виглядом на Карибське море.

Ірина з чоловіком Віталієм Човником і синами – Юрчиком та Олежиком зробили декілька селфі на пляжі з білосніжним пісочком. На обличчях усіх сяяли усмішки. Сім'я неймовірно щаслива, що активно проводить час у відпустці та пізнає багато нових місць.

Федишин для поїздки обрала відвертий рожевий купальник. Волосся природно висохло після купання, а на обличчі зірка не наносила косметику, показала натуральну красу.

"Побували на острові Саона. Карибське море", – написала в публікації виконавиця.



Ірина Федишин з сім'єю на острові Саона / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з сім'єю на острові Саона / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з сім'єю на острові Саона / Фото з інстаграму Ірини Федишин