Ірина Федишин на пляжі в Болгарії влаштувала фотосесію з чоловіком: спекотні фото

Українська співачка Ірина Федишин з сім'єю вирушила на відпочинок у Болгарію. Артистка влаштувала спекотну фотосесію на пляжі, у якій позувала разом із чоловіком.

Сезон літніх відпусток наближається до завершення. Зірки поступово повертаються в Україну. Серед тих, хто ще декілька днів ніжитиметься на сонечку на пляжі є Ірина Федишин.

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Нові фото Ірини Федишин з чоловіком

Виконавиця навіть після 15 років шлюбу зберігає в стосунках пристрасть і романтику. Ірина вирішила влаштувати спекотну фотосесію з коханим на пляжі. Вона постала перед камерою, лежачи на Віталію, у відвертому малиновому купальнику. Закохані ніжно обіймалися та щиро усміхалися.

Навіть на відпочинку Федишин завжди робить макіяж, зачіски, щоб для коханого виглядати неперевершено. Вона щоразу спокушає його та ніколи не залишає без уваги.

"Наш медовий 15 рік", – зворушливо написала під фото Ірина.



Ірина Федишин з чоловіком у Болгарії / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з чоловіком у Болгарії / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з чоловіком у Болгарії / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з чоловіком у Болгарії / Фото з інстаграму співачки