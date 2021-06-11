У блакитній сукні: Ірина Федишин в ніжному образі позувала на фотосесії з синами

Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин позувала у зворушливій фотосесії з синами. Для зйомки вона обрала красиву літню сукню ніжно-блакитного кольору, яка підкреслила витончену фігуру.

Ірина Федишин полюбляє позувати в різних фотосесіях, ділитися яскравими кадрами з багатотисячною аудиторією фанатів. Ледь не щодня на її сторінці в інстаграмі з'являються нові публікації, на яких демонструє моменти з життя.

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Ніжний look Ірини Федишин

Зірка позувала на камеру в короткій літній сукні ніжно-блакитного кольору з короткими опущеними рукавами та принтом у дрібний білий горошок. Такий стильний look поєднала з кедами в тон вбрання. Сукня гарно підкреслила витончену фігуру знаменитості, закцентувала на її довгих ногах.

Біляве волосся красуня вклала у легкі локони. На обличчі Ірина, як завжди, зробила бездоганний макіяж. Цього разу вона нафарбувала повіки коричневими тінями, а на губи нанесла нюдову помаду.

Біля зіркової матусі позували її сини – Юрчик та Олежик. Вони були елегантно одягнуті в сорочки та штани, мило усміхалися.

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