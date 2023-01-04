Після гастролей за кордоном: Ірина Федишин з чоловіком і дітьми прогулялася Львовом
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Співачка Ірина Федишин часто їздить на благодійні гастролі за кордон. Артистка повернулася в Україну та з чоловіком і дітьми відправилася на прогулянку центром Львова.
Ірина Федишин активно гастролює не лише в Україні, а й за кордоном. У новорічну ніч артистка виступила в Чехії, а тепер приїхала до Львова.
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Ірина Федишин прогулялася Львовом
Артистка та її рідні обожнюють це місто, тому часто гуляють разом. Після повернення додому вони відправилися в центр стародавнього Львова. Хоча атмосфера зовсім не така святкова, як у минулі роки, відчуття дому дарує теплі відчуття та віру в краще. На обличчя Ірини, її чоловіка і синів сяяли усмішки.
На прогулянку виконавиця одягнула стильну кольорову шубку та довгі шкіряні рукавички чорного кольору. Біляве волосся вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж зі світло-коричневими тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах. Довершила зимовий аутфіт синьою сумкою.
Віталік сьогодні поголив бороду, щоб виглядати молодшим. Що скажете? Бо я за бороду. Прогулялися Львовом, поколядували,
– написала співачка під фотографіями.
Ірина Федишин з чоловіком / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки
Де відпочивають зірки після Нового року
- Ведучий Володимир Остапчук та його нова обраниця Катерина зустріли Новий рік у відпочинковому комплексі неподалік від Львова. Там вони провели кілька днів.
- Григорій Решетник був ведучим новорічної вечірки у розкішному комплексі, що також розташований недалеко від Львова. Туди приїхав разом з дружиною Христиною. На вечірці була присутня й блогерка Саша Бо з чоловіком.
- Даша Квіткова та Нікіта Добринін відсвяткували Новий рік вдома, а згодом відправилися до друзів у Тернопіль.