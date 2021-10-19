Ірина Федишин з чоловіком і дітьми каталася на квадроциклах: фото з відпочинку

19 жовтня 2021 , 11:28
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Джерело:

інстаграм Ірини Федишин

Українська співачка Ірина Федишин з чоловіком і синами вирушила на відпочинок. Оскільки в дітей канікули, то зірка вирішила активно провести сонячні осінні дні.

Співачка каталася на квадроциклах у готельному комплексі "Застава", що неподалік від Умані. Там вона разом із сім'єю весело провела час. 

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Сімейні фото Ірини Федишин

Артистка обожнює фотографуватися й оприлюднювати різноманітні фото в мережі. Цього разу вона оприлюднила світлини з сімейного відпочинку.

Ірина разом із синами та чоловіком позувала на квадроциклі. На обличчі усіх членів сім'ї сяяли усмішки. Схоже, що сини виконавиці неабияк раді таким канікулам. 


Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму співачки

Для відпочинку Ірина обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в чорних лосинах, светрі та куртці. Поєднала вбрання з білими кросівками на масивній підошві. Волосся вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з яскравою матовою помадою на губах.

"Осінні канікули ми проводимо дуже активно", – написала Федишин під фото. 


Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки


Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки


 Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, на вихідних зіркова сім'я прогулялася Львовом. Тоді Ірина одягала помаранчеву сукню та кольорове пальто
Автор: Христина Кобак