Ірина Федишин з чоловіком і дітьми каталася на квадроциклах: фото з відпочинку

Українська співачка Ірина Федишин з чоловіком і синами вирушила на відпочинок. Оскільки в дітей канікули, то зірка вирішила активно провести сонячні осінні дні.

Співачка каталася на квадроциклах у готельному комплексі "Застава", що неподалік від Умані. Там вона разом із сім'єю весело провела час.

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Сімейні фото Ірини Федишин

Артистка обожнює фотографуватися й оприлюднювати різноманітні фото в мережі. Цього разу вона оприлюднила світлини з сімейного відпочинку.

Ірина разом із синами та чоловіком позувала на квадроциклі. На обличчі усіх членів сім'ї сяяли усмішки. Схоже, що сини виконавиці неабияк раді таким канікулам.



Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму співачки

Для відпочинку Ірина обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в чорних лосинах, светрі та куртці. Поєднала вбрання з білими кросівками на масивній підошві. Волосся вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з яскравою матовою помадою на губах.

"Осінні канікули ми проводимо дуже активно", – написала Федишин під фото.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки