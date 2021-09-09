Ірина Білик вийде на паркет "Танців з зірками" з екскоханим Дмитром Дікусаром

Українська співачка Ірина Білик та танцівник Дмитро Дікусар можуть возз'єднатися на паркеті шоу "Танці з зірками". Також зірка стане ведучою зіркового балкона.

Вже цієї неділі, 12 вересня, відбудеться наступний ефір шоу "Танці з зірками". Він буде присвяченій темі кохання. Учасники знайомитимуть глядачів з найближчими людьми.

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Ірина Білик у другому випуску "Танців"

Ведучою зіркового балкона у другому випуску стане Ірина Білик. Співачка підтримуватиме пари на виставленні оцінок від суддів.

Однак на цьому роль знаменитості в ефірі не закінчиться. Відомо, що вона вийде на паркет разом зі своїм колишнім коханим – Дмитром Дікусаром. У 5 сезоні він танцює з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. Можливо, зірки станцюють утрьох.

Також у випуску стане відомо, чи вийде на паркет Анастасія Оруджова. Минулого тижня гумористка травмувала коліно.

Стосунки Білик та Дікусара

Почуття у пари виникли саме на проєкті "Танці з зірками" у 2006. Тоді Ірина Білик відмовилась від партнера, а йому на заміну прийшов Дмитро Дікусар.

Роман розвивався дуже стрімко. Вже у 2007 році закохані зіграли весілля у Ріо-де-Жанейро.

Через 3 роки пара несподівано розлучилась, ніяк не коментуючи новину. За словами Дмитра Дікусара, їхні почуття просто охололи.



Ірина Білик та Дмитро Дікусар / Фото "Главком"