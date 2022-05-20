Ірина Білик розсердилась на ексчоловіка, який хоче виступити на Росії: "Кинув на мене тінь"

Колишній чоловік Ірини Білик анонсував концерти на Росії після того, як нібито втік звідти в Азербайджан. Артистка обурена тим, що її екс підставляє її.

Українська співачка Ірина Білик зізнавалась, що її останній колишній чоловік підтримував її після початку війни та навіть виїхав з Росії в Азербайджан. Але згодом анонсував концерт у Москві, чим обурив колишню.

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Білик про концерт колишнього чоловіка

"Ключове слово в цій ситуації – це колишній чоловік. Я з ним розійшлася пів року тому, це багато про що говорить. У нас уже були різні погляди на життя. Коли почалася війна, він дуже мене підтримав, переживав за сина, як ми почуваємося. Але я не стежу за його життям... Він приїжджав до нас раз на рік, раз на два роки... Я завжди говорила, що мій син не мав підтримки від тата, і ми самі тут жили. І коли він виїхав із Баку до Москви, я зі ЗМІ дізналася, що він анонсує свій концерт. Там буквально 20 людей може прийти, але навіщо це було робити? Грошей цей концерт не принесе", – розсердилась співачка.

Ірина Білик додала, що своїм виступом у Москві Аслан Ахмадов кинув тінь на неї навіть попри їхнє розлучення.

Пісні Анни Герман зараз майже ніхто не слухає. І він просто таку тінь кинув на мене. Ми спілкуємося, у нас спільна дитина, синові потрібні тато і мама. Але це ганьба для нього, що він навіть нічого мені не сказав, не попередив. Я б йому сказала: "Не треба цього робити. Заробляй кошти якісь маленькі, займи їх, але не кидай таку тінь на мене та нашу сім'ю з маленьким сином",

– поділилась артистка.

Зірка припустила, що чоловікові знадобились кошти, оскільки його батько хворіє: "У ці дні у нього дуже хворий батько, викликали священника, тато помирає. Може потрібні були гроші. Але це не такі великі гроші, можна було їх і позичити в друга на якийсь час".

Колишні чоловіки Ірини Білик та їхня позиція

Виконавиця була одружена п'ять разів. Зараз вона пишається тими чоловіками, які підтримують Україну під час війни.

Добре, що в мене було багато чоловіків. Мій коханий Діма Дікусар – я йому пишу, але іноді немає зв'язку. Іноді він відповідає, а іноді, напевно, дуже складна ситуація, не можна писати. Я дуже пишаюся, що танцюрист, переможець багатьох конкурсів міжнародних, взяв зброю в руки й захищає всіх нас, і мене з моїми дітьми у тому числі,

– зізналась Білик.

"З Дімою Коляденком ми майже щодня на зв'язку. Він виявився великим патріотом, записав пісні "Жити" і "Заплакана весна". Я пишаюся всіма, хто є патріотом України, хто показує енергію перемоги", – додала вона.