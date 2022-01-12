Ірина Білик показала підрослого сина від російського режисера

Співачка Ірина Білик показала підрослого сина Табріза, якого виховує з російським режисером. Вона створила для нащадка сторінку в інстаграмі, на яку підписалися вже понад 14 тисяч користувачів мережі.

Ірина Білик розлучилася з режисером Асланом Ахмадовим. Однак у пари залишився спільний син, тому між ними дружні стосунки. Школяр Табріз дуже схожий на свого татуся.

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Ірина Білик показала нове відео сина

Артистка веде інстаграм-сторінку сина. Поки Табріз малий, то його матуся ділиться контентом з понад 14-тисячною аудиторією підписників. Днями вона поширила відео, на якому Табріз показує язика, як це зробив Альберт Ейнштейн на відомій фотографії.

"Я схожий на Ейнштейна?", – підписала ролик Ірина від імені сина.

Підписники Табріза досить активні. Їм подобається контент зіркового сина, тому залишають багато коментарів.