Ірина Білик показала підрослого сина від російського режисера
Джерело:інстаграм сина Ірини Білик
Співачка Ірина Білик показала підрослого сина Табріза, якого виховує з російським режисером. Вона створила для нащадка сторінку в інстаграмі, на яку підписалися вже понад 14 тисяч користувачів мережі.
Ірина Білик розлучилася з режисером Асланом Ахмадовим. Однак у пари залишився спільний син, тому між ними дружні стосунки. Школяр Табріз дуже схожий на свого татуся.
Дивіться також Монатік зворушливо привітав сина з днем народження: рідкісні спільні фото
Ірина Білик показала нове відео сина
Артистка веде інстаграм-сторінку сина. Поки Табріз малий, то його матуся ділиться контентом з понад 14-тисячною аудиторією підписників. Днями вона поширила відео, на якому Табріз показує язика, як це зробив Альберт Ейнштейн на відомій фотографії.
"Я схожий на Ейнштейна?", – підписала ролик Ірина від імені сина.
Підписники Табріза досить активні. Їм подобається контент зіркового сина, тому залишають багато коментарів.
- "Дуже схожий!"
- "Красунчик!"
- "Такий милий! Маленький Ейнштейн!"
- "Який милий Ейнштейн!"