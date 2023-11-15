5 українських співачок, які вийшли заміж за росіян: як склалося їхнє особисте життя

Деякі українські співачки намагалися побудувати в Росії не лише кар'єру, але й особисте життя. Та в більшості не склалося – дізнавайтесь більше далі.

24 Канал розповість, як склалося особисте життя 5 українських співачок, які вийшли заміж за чоловіків-росіян. Більшість з них уже не разом.

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Ірина Білик

Українська співачка була заміжня тричі – її останній шлюб був з російським режисером та художником Асланом Ахмадовим. Пара познайомилась у 2011 році на зйомках кліпу. Через чотири роки вони одружилися та вирішили стати батьками дитини. Завдяки сурогатному материнству в Ірини та Аслана народився син Табріз.

З 2020 року Ахмадов все рідше навідувався до дружини та сина. Тому після року напружених відносин на відстані Ірина Білик вирішила з ним розлучитися.



Ірина Білик з колишнім чоловіком / Фото з інстаграму

Аліна Гросу

Влітку 2019 співачка одружилась з російським бізнесменом Олександром Комковим. Їхні стосунки завершилися 22 грудня того самого року, коли коханий запропонував пожити окремо. Згодом росіянин зізнався, що закохався у жінку, набагато старшу за нього. Їхні стосунки теж не склалися, але й шлюб повернути не вийшло.

Наступний роман Гросу теж закрутила з росіянином Романом Полянським. Але до одруження не дійшло – чоловік втік до Москви.



Аліна Гросу з колишнім чоловіком / Фото з інстаграму

Надія Мейхер

Надія Мейхер у 2014 році вийшла заміж за російського бізнесмена Михайла Уржумцева. У подружжя народилось двоє спільних дітей. Уржумцев – гендиректор компанії Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі. Ця компанія не припинила співпрацювати з країною-агресоркою РФ, а сам бізнесмен замовчує війну в Україні та називає її "ситуацією".

Надія Мейхер, ймовірно, зараз живе у Німеччині. Вона дуже рідко виходить на зв'язок та не коментує особисте життя, хоч російське вторгнення все ж засудила.



Надія Мейхер з чоловіком / Скриншот

Віра Брєжнєва

Колишня зірка "ВІА Гри" хоч і не називала себе українкою, але зараз вчить українську мову та пише нові пісні солов'їною. Віра Брєжнєва засудила вторгнення Росії, чого не зробив росіянин з грузинським корінням Костянтин Меладзе.

Костянтин Меладзе та Віра Брєжнєва одружилися в Італії у 2015 році. Після початку повномасштабного вторгнення пішли чутки про розрив, а нещодавно артистка підтвердила, що пара розлучилась.



Брєжнєва і Меладзе / Фото з інстаграму

Анна Асті

Зараз співачку важко назвати українкою, але родом вона з Черкащини. Вже багато років тому вона познайомилась з бізнесменом Станіславом Юркіним. За словами блогера Богдана Беспалова, проблем у стосунках у них немає. Зараз подружжя живе в Росії та мовчить про повномасштабну війну і вбивства українців.



Анна Асті з чоловіком / Скриншот