24 Канал расскажет, как сложилась личная жизнь 5 украинских певиц, вышедших замуж за мужчин-россиян. Большинство из них уже не вместе.

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Ирина Билык

Украинская певица была замужем трижды – ее последний брак был с российским режиссером и художником Асланом Ахмадовым. Пара познакомилась в 2011 году на съемках клипа. Через четыре года они поженились и решили стать родителями ребенка. Благодаря суррогатному материнству у Ирины и Аслана родился сын Табриз.

С 2020 года Ахмадов все реже наведывался к жене и сыну. Поэтому после года напряженных отношений на расстоянии Ирина Билык решила с ним расстаться.



Ирина Билык с бывшим мужем / Фото из инстаграма

Алина Гросу

Летом 2019 года певица вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Их отношения завершились 22 декабря того же года, когда любимый предложил пожить отдельно. Впоследствии россиянин признался, что влюбился в женщину, гораздо старше его. Их отношения тоже не сложились, но и брака вернуть не получилось.

Следующий роман Гросу тоже закрутила с россиянином Романом Полянским. Но до бракосочетания не дошло – мужчина сбежал в Москву.



Алина Гросу с бывшим мужем / Фото из инстаграма

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер в 2014 году вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева. У супругов родилось двое общих детей. Уржумцев – гендиректор компании Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге. Эта компания не перестала сотрудничать со страной-агрессором, а сам бизнесмен умалчивает войну в Украине и называет ее "ситуацией".

Надежда Мейхер, вероятно, сейчас живет в Германии. Она очень редко выходит на связь и не комментирует личную жизнь, хотя российское вторжение все же осудило.



Надежда Мейхер с мужем / Скриншот

Вера Брежнева

Бывшая звезда "ВИА Гры" хоть и не называла себя украинкой, но сейчас учит украинский язык и пишет новые песни соловьиной. Вера Брежнева осудила вторжение России, чего не сделал россиянин с грузинскими корнями Константин Меладзе.

Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились в Италии в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения последовали слухи о разрыве, а недавно артистка подтвердила, что пара развелась.



Брежнева и Меладзе / Фото из инстаграма

Анна Асти

Сейчас певицу трудно назвать украинкой, но она родом из Черкас. Уже много лет назад она познакомилась с бизнесменом Станиславом Юркиным. По словам блогера Богдана Беспалова, проблем в отношениях у них нет. Сейчас супруги живут в России и молчат о полномасштабной войне и убийствах украинцев.



Анна Асти с мужем / Скриншот