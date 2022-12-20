Іранську акторку Таране Алідусті з оскароносного фільму затримали за пост в інстаграмі

З вересня в Ірані вирували протести на тлі смерті Махси Аміні, яку правоохоронці побили за неправильне носіння хіджабу. 8 грудня стратили першого мітингаря. На це відреагувала акторка Таране Алідусті, за що її й затримали.

38-річна Таране Алідусті, яка зіграла в оскароносному фільмі "Комівояжер", всього-на-всього опублікувала допис в інстаграмі. Вона попросила міжнародні організації отямитися після страти першого протестувальника проти чинного режиму. До смерті його засудили за нібито "ведення війни проти Бога".

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Іранську акторку затримали за пост в інстаграмі

Його звали Мохсен Шекарі. Кожна міжнародна організація, яка спостерігає за цим кровопролиттям і не вживає заходів, є ганьбою для людства,

– написала Таране Алідусті в профілі.

Таране Алідусті заарештували за пост в інстаграмі / Фото з соцмереж

Через кілька днів після публікації акторку заарештували через "відсутність доказів її тверджень". "Деякі знаменитості роблять заяви без доказів і публікують провокації, за що і були заарештовані", — йдеться в повідомленні державного інформаційного агентства Far News Agency.

Нагадаємо, раніше Таране Алідусті опублікувала в інстаграмі фото без хіджабу та з плакатом з написом "Жінки, життя, свобода". Так вона продемонструвала підтримку протестному руху. Після допису про Мохсена Шекарі її акаунт, де було 8 мільйонів фоловерів, видалений.

Алідусті з фільму "Комівояжер" свідомо не виїжджала з країни, пояснюючи це так: "Я підтримуватиму сім'ї заарештованих та вбитих і вимагатиму справедливості для них. Я боротимуся за свою домівку та заплачу будь-яку ціну за свої права".