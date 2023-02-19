Іраклі Макацарія з "Холостяка" стане батьком: його 20-річна дружина вагітна – фото

Грузинський продюсер і герой 6 сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія стане батьком вперше. Його 20-річна дружина Ліза Чічуа вагітна. Округлий животик вона засвітила на спільному фото.

37-річний Іраклі Макацарія не оголосив про вагітність коханої офіційно. До Дня святого Валентина вони знялися в рекламному кампейні французького бренду косметики, де Ліза спробувала приховати животик за сукнею вільного крою. Однак на романтичному кадрі, опублікованому після, ексхолостяк сам підкреслив, що дружина при надії.

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20-річна дружина Іраклі Макацарія вагітна

Закохані сфотографувалися у профіль серед жовтих повітряних кульок, якими була прикрашена локації для зйомки. Ліза, мабуть, зумисне одягла елегантну широку сукню за коліна, яка вдало приховувала її стан, але Іраклі Макацарія обійняв її за талію так, що підкреслив вагітний животик. При цьому ніяк не прокоментував майбутнє батьківство, лише привітав з Днем святого Валентина.

Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму героя "Холостяка 6"

У коментарях зіркове подружжя одразу ж засипали привітаннями:

"Зі святом вашу сім'ю! І з поповненням";

"Скоро ви будете найщасливішими. Кохання вам безмежного";

"Яка краса! Вас уже троє! Бережіть одне одного! Любіть та оберігайте! Будьте щасливі, не лише 14 лютого";

"Скоро буде поповнення";

"Кохання множиться".

Що відомо про стосунки Іраклі з Лізою

Нагадаємо, що про стосунки з грузинкою Лізою Іраклі Макацарія оголосив у квітні 2021 року, після її 19-річчя. Насправді ж вони разом з серпня 2020-го. Герой "Холостяка" побачив дівчину на концерті в Батумі, але не наважився підійти, бо вона була з сім'єю. Тож їхня історія закрутилася через соцмережі.

У квітні 2022 року Іраклі Макацарія освідчився Лізі в неймовірно красивій локації у Тбілісі, куди запросив рідних і друзів. Цікаво, що напередодні він, як і вимагають традиції, попросив дозволу в її батьків. Уже в липні закохані зіграли пишне весілля в Тбілісі, на якому ексхолостяк розплакався, побачивши кохану у весільній сукні. Після грандіозного святкування вони влаштували медовий місяць у Греції.

що Ліза Чічуа на 17 років молодша за Іраклі Макацарія. Вона співає та навчається у Тбіліському державному медичному університеті, а її сім'я відома у Грузії. Усе тому, що мама дівчини – доктор медицини, яка працює на телебаченні, а батько теж успішний лікар.