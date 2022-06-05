Іраклі Макацарія розповів, як Грузія та грузини допомагають Україні у війні

Колишній учасник "Холостяка" Іраклі Макацарія розповів, яку роль грузини відіграють у війні з Україною. Він наголосив, що народ Грузії також потерпав від російських загарбників, тому як ніхто інший розуміє Україну.

Учасник "Холостяка" Іраклі Макацарія розповів, як грузини ставляться до російсько-української війни. Він підкреслив, що війна Росії з Грузією дала зрозуміти народові країни, кого слід підтримувати у такій ситуації.

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Як грузини підтримують Україну

Народ, який проходив через війну і який відчував на собі цю ситуацію і страх, і нерозуміння, і заперечення, і всі ці емоції... Грузія одноголосно повністю підтримує Україну, український народ,

– сказав Іраклі Макацарія.

Колишній "Холостяк" згадав, що ще 24 лютого почув й побачив, як вулицями йшов натовп з українськими та грузинськими прапорами.

"Ми побачили консолідацію грузинського народу – люди вийшли проявити свою позицію і показати Україні, що вона не одна... Ми через усе це проходили. Люди розуміють рівень трагедії, який зараз відбувається в Україні. У Грузії було створено багато фондів. Я дивився статистику: за відсотковим співвідношенням населення, Грузія була на першому місці за поштовими відправками гуманітарної допомоги в Україну", – поділився Іраклі.

Макацарія також відповів на закиди, що грузинська влада недостатньо підтримує Україну: "Я не політик і, можливо, я в чомусь помиляюся, але багато хто не знає, що дуже велика кількість санкцій вже була прийнята грузинською державою проти Росії. Тому що у нас це все відбувалося ще у 2008 році. І у нас усі ці відносини економічні були перекриті. Можливо, якісь шляхи відновлення у якихось конкретних осіб були. Я не знаю".

Як Іраклі допомагає українцям

Продюсер та режисер зізнався, що бачив звинувачення в тому, що Грузія підтримує контрабандні потоки з Росії.

Якщо, не бай Бог, це буде правдою, повірте, що я буду першим, хто стоятиме і протестуватиме цьому. Але я не побачив доказів, що це відбувається. Сказати можна будь-що. Я б хотів, щоб усі робили набагато більше, включаючи державу, для того, щоб допомогти Україні,

– додав він.

Чоловік розповів, що з другом створив благодійний фонд "Врятуємо Україну", який лише за перші кілька днів зібрав значну суму: "Ми зробили благодійний марафон і за кілька днів ми зібрали до 150 тисяч доларів".