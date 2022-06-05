Іраклі Макацарія розповів, як Грузія та грузини допомагають Україні у війні
Джерело:"Як ти?"
Колишній учасник "Холостяка" Іраклі Макацарія розповів, яку роль грузини відіграють у війні з Україною. Він наголосив, що народ Грузії також потерпав від російських загарбників, тому як ніхто інший розуміє Україну.
Учасник "Холостяка" Іраклі Макацарія розповів, як грузини ставляться до російсько-української війни. Він підкреслив, що війна Росії з Грузією дала зрозуміти народові країни, кого слід підтримувати у такій ситуації.
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Як грузини підтримують Україну
Народ, який проходив через війну і який відчував на собі цю ситуацію і страх, і нерозуміння, і заперечення, і всі ці емоції... Грузія одноголосно повністю підтримує Україну, український народ,
– сказав Іраклі Макацарія.
Колишній "Холостяк" згадав, що ще 24 лютого почув й побачив, як вулицями йшов натовп з українськими та грузинськими прапорами.
"Ми побачили консолідацію грузинського народу – люди вийшли проявити свою позицію і показати Україні, що вона не одна... Ми через усе це проходили. Люди розуміють рівень трагедії, який зараз відбувається в Україні. У Грузії було створено багато фондів. Я дивився статистику: за відсотковим співвідношенням населення, Грузія була на першому місці за поштовими відправками гуманітарної допомоги в Україну", – поділився Іраклі.
Макацарія також відповів на закиди, що грузинська влада недостатньо підтримує Україну: "Я не політик і, можливо, я в чомусь помиляюся, але багато хто не знає, що дуже велика кількість санкцій вже була прийнята грузинською державою проти Росії. Тому що у нас це все відбувалося ще у 2008 році. І у нас усі ці відносини економічні були перекриті. Можливо, якісь шляхи відновлення у якихось конкретних осіб були. Я не знаю".
Як Іраклі допомагає українцям
Продюсер та режисер зізнався, що бачив звинувачення в тому, що Грузія підтримує контрабандні потоки з Росії.
Якщо, не бай Бог, це буде правдою, повірте, що я буду першим, хто стоятиме і протестуватиме цьому. Але я не побачив доказів, що це відбувається. Сказати можна будь-що. Я б хотів, щоб усі робили набагато більше, включаючи державу, для того, щоб допомогти Україні,
– додав він.
Чоловік розповів, що з другом створив благодійний фонд "Врятуємо Україну", який лише за перші кілька днів зібрав значну суму: "Ми зробили благодійний марафон і за кілька днів ми зібрали до 150 тисяч доларів".