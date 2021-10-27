Іраклі Макацарія з коханою позував на "Танцях з зірками" в Грузії: фото пари
Джерело:інстаграм Іраклі Макацарія
Улюбленець жінок Іраклі Макацарія став суддею 10 сезону "Танців з зірками" в Грузії. На відкриття шоу він приїхав разом із коханою Лізою Чичуа, яка підтримувала його в залі.
В Україні Іраклі був учасником 5 сезону "Танців з зірками" у 2018 році та посів третє місце. Тепер чоловік оцінює учасників у рідній Грузії.
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Іраклі Макацарія з коханою на "Танцях з зірками"
Герой "Холостяка-6" позував поруч із коханою на головному паркеті Грузії. Ліза прийшла підтримати коханого в чорних обтислих штанах і червоному піджаку з принтом у клітинку. На плечі в неї була чорна маленька сумочка.
Волосся красуня зібрала в акуратну зачіску зверху. На обличчі зробила макіяж у натуральних відтінках з акцентом на очах. Серед прикрас вирішила додати образові родзинки з допомогою сережок.
Відкриття 10-го ювілейного сезону "Танців з зірками" в Грузії,
– написав Іраклі під фото.
Ліза Чичуа та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія
Підписники Макацарія активно коментують публікацію. Вони зазначають, що Іраклі та Ліза дуже схожі.
- "Як брат і сестра!"
- "Ви дуже схожі!"
- "Чудова пара, так схожі один на одного!"