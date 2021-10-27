Іраклі Макацарія з коханою позував на "Танцях з зірками" в Грузії: фото пари

Улюбленець жінок Іраклі Макацарія став суддею 10 сезону "Танців з зірками" в Грузії. На відкриття шоу він приїхав разом із коханою Лізою Чичуа, яка підтримувала його в залі.

В Україні Іраклі був учасником 5 сезону "Танців з зірками" у 2018 році та посів третє місце. Тепер чоловік оцінює учасників у рідній Грузії.

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Іраклі Макацарія з коханою на "Танцях з зірками"

Герой "Холостяка-6" позував поруч із коханою на головному паркеті Грузії. Ліза прийшла підтримати коханого в чорних обтислих штанах і червоному піджаку з принтом у клітинку. На плечі в неї була чорна маленька сумочка.

Волосся красуня зібрала в акуратну зачіску зверху. На обличчі зробила макіяж у натуральних відтінках з акцентом на очах. Серед прикрас вирішила додати образові родзинки з допомогою сережок.

Відкриття 10-го ювілейного сезону "Танців з зірками" в Грузії,

– написав Іраклі під фото.



Ліза Чичуа та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія

Підписники Макацарія активно коментують публікацію. Вони зазначають, що Іраклі та Ліза дуже схожі.