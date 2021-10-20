Інтимні фото та постільні сцени: аферисти запустили кастинг на 12 сезон "Холостяка"

Навесні стартує 12 сезон проєкту "Холостяк". Високими рейтингами шоу скористались аферисти, які запустили в мережі шахрайський кастинг й оголосили ім'я головного героя. Деталі дізнавайтеся нижче.

У розпал підготовки 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" у мережі розгорнули липовий кастинг для дівчат. Аферисти від імені продюсерів проєкту розсилають анкети з пікантними пунктами.

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Усіх претенденток запитують, чи готові вони на зйомки постільних сцен, просять прикріпити фото та відео в білизні. Коли ж ті виконують всі умови, шахраї шантажують тим, що "зіллють" інтимні кадри в мережу.

Крім того, аферисти оголосили нібито головного героя 12 сезону "Холостяка". На цю роль вони обрали ексглаву правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва. Після заповнення анкети дівчатам дають номер нібито того самого чоловіка. У телефонній розмові він пропонує гроші за сексуальні стосунки з ним – 500 євро на тиждень.

Реакція продюсерів "Холостяка"

Анна Калина – директорка студії, яка знімає романтичне реаліті, – заявила, що анкету для участі в "Холостяку" можна заповнити лише на сайті телеканалу. Ба більше, відбір красунь на 12 сезон шоу вже завершився.

Як переможниця "Холостяка" Анна Богдан, так і керівниця проєкту стверджують, що жодних інтимних запитань на кастингу не ставлять. Ба більше, ім'я чоловіка дівчата дізнаються лише на першій вечірці.

Усі холостяки, які можуть стати "Холостяками", зазвичай проходять через цей кабінет. Цієї людини тут не було,

– заявила Анна Калина про Андрія Коболєва.