"Жіночу красу завжди потрібно доповнювати квітами": інтерв'ю з фронтменом МЕРІ Віктором Винником

Незабаром – День закоханих. Тож ми розпитали фронтмена гурту "МЕРІ" Віктора Винника, що означає для нього кохання, з чим воно асоціюється та коли можна буде насолодитися улюбленими хітами гурту наживо!

Джерело: 24 канал

У кожного кохання асоціюється із своїми спогадами, подіями, піснями, фільмами… Для кожного кохання – це окрема, унікальна історія… Що думає Віктор Винник про особливі почуття, які можуть наповнити кожну людину у світі – читайте далі.

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Інтерв'ю з Віктором Винником

Нарешті закінчилися вже свята та локдаун! Чи відчули Ви на собі труднощі переходу від святкових днів до активного робочого графіку?

Не знаю чи є у світі є такі народи, які можуть так дозволити собі випадати з життя практично на місяць. Втім, дійсно, свята відбулися, не дивлячись на те, що ми в карантині, пандемії, проблемах, але свята – то святе! Це наша традиція: не ми її вводили, тож не нам її відміняти!

Щодо того, чи було мені важко повертатися до роботи, то зовсім ні. Тут навіть вбачаю такий собі милий сарказм в запитанні з приводу робочого графіку!

Незабаром буде вже рік з початку пандемії. Сфера розваг, на мою думку, постраждала найбільше і в першу чергу! Так чи інакше всі розуміють, що не можна закрити всі сфери життя суспільства назовсім, а от культура, до якої ми належимо, періодично підпадає під обмеження. З тих пір послаблень як таких ще і не було: обмеження трохи полегшили влітку та на початку осені, а потім це все знову "прикрилось" аж до 25 січня.



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Думаю, не дивлячись на те, що локдаун ніби завершився, в цьому році ще, швидше за все, нас чекає не один такий карантинний період. Однаково є великі обмеження на проведення концертів, тому сказати, що мені було важко від чогось до чогось переходити, все ж я не можу. Швидше навпаки – з нетерпінням очікую найближчих наших виступів!

Лютий – місяць, головною темою якого є кохання. Кохання – це почуття, яке вже тисячоліттями оспівують поети, композитори, художники… Які перші асоціації у Вас викликає це слово та чому?

Дійсно, кохання – це основна тема у будь-якій творчості, наріжний камінь людських відносин. Так вже повелось з давніх-давніх часів. Чимало літературних, музичних зразків та в цілому творів мистецтва були присвячені саме коханню.

Для мене найперша асоціація зі словом кохання – це приємна тривога. Ми всі пам'ятаємо як це було вперше, цей прекрасний стан закоханості. Вже й не пам’ятаю об'єкти (Сміється), але сам стан пам'ятаю чудово!

Це такий солодкий щем, коли тривожно, але разом з тим – ця тривога приємна. Комусь при цьому щастить більше відчути щось подібне і жити з цим, а комусь менше, але от ці перші моменти неповторні! Цей стан, на жаль, не може тривати вічно: над стосунками треба працювати, їх потрібно вибудовувати, і це насправді важка робота.

Але от якщо говорити про те, які найперші асоціації із словом "кохання", то це, безумовно, така собі весна! Дуже гарний, до речі, є момент у диснеївському мультфільмі "Бембі", коли настає весна і у всіх звірят в лісі настає прекрасний стан закоханості. Там ця картина передана дуже красиво і поетично. Напевно, десь так себе і почувають люди!

Кохання – це прекрасно! Якщо його б не було, його потрібно було б вигадати!

Зовсім незабаром День святого Валентина. Квіти, подарунки, сердечка, плюшеві ведмедики… Це про Вас?

Ні! На жаль (чи на щастя! – Сміється), це не про мене! Сталось так, що я вже дуже доросла людина (напевно все-таки, на жаль! – Сміється), але це тієї речі не змінило. У період моєї юності плюшевих ведмедиків, сердечок – цього всього ще не було в моді. Увагу проявляли трішки інакше.

Зараз так, індустрія на це працює. Квіти – це вічна тема, яка була до нас і буде після нас. Жінки заслуговують, щоб їх красу завжди доповнювали квіти! І це не стосується лише Дня закоханих чи інших конкретних дат.



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Тому я, напевно, не настільки романтичний саме в таких проявах. Може і тому, що це, як на мене, надто просто. Погодьтесь, це ж зручно, коли потрібно придумати якийсь знак уваги, і от – ведмедик! Чудово!

Але це просто! Думаю, що в цей час жінка такий подарунок може і не оцінити. Звісно, різні бувають дівчата, декому це дуже подобається, а дехто думає: "Це ж треба було так не напрягатись!" Тому все-таки це не про мене.

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І в продовження теми… Чи є у Вас улюблена композиція (не з Вашого репертуару), яка неодмінно створює романтичний настрій та, можливо, пов'язана із особистими спогадами?

На думку першою спадає композиція Елвіса Преслі Love Me Tender ("Люби мене ніжно"). І не тому, що це якось пов'язано із чимось, а тому, що це перша пісня з репертуару цього великого виконавця, яку я розучив під гітару! Навіть не знаючи англійської, я старався запам'ятовувати слова, інтерпретувати їх. І вона з тих пір настільки засіла в моїй голові, що я цю пісню можу виконати будь-коли. Тим більше, що вона така прекрасна і чуттєва!

Насправді пісень про кохання – багато, їх перелік величезний, але ця композиція говорить сама за себе. Вона справді є особливою!

У Вашому репертуарі також є чимало романтичних композицій, багато з них стали хітами! На їхнє написання Вас надихали події з власного життя? Чи, можливо, тут має місце щось інше?

Пісень у нас багато. Чи романтичні вони – вже судити публіці, слухачам! Часто вважають, що автор пісень, як художник (який портрет він би не малював, все одно частково малює свій) – пов'язує майже усі композиції із собою. Можливо, в певному сенсі, це так і є. Але в більшості випадків – це зовсім випадково. Дуже рідко так буває, що була якась ситуація чи переживання, і ось, конкретно після неї виникла пісня.

Ми живемо, нас оточують емоції. Так чи інакше вони впливають на нас, залишають якийсь слід. Проходить час, усе кристалізується. Творчість – це якраз вираження таких емоцій.

Також натхнення може прийти і після спостереження: бачиш різні ситуації між людьми збоку і тоді як художник з натури пишеш конкретну ситуацію. Або це наштовхує на якісь ідеї, приходять слова чи музичні фрази.

14 лютого, до Дня закоханих, нарешті відбудеться довгоочікуваний концерт Віктора Винника і гурту МЕРІ. Де і коли відбудеться подія? Чи зачекалися вже живих виступів?

Хочу почати з останнього! Звісно, виступів ми вже зачекалися! Думаю, що усі українські артисти так точно! Зрештою, та й не тільки в Україні, а й в усьому світі. Бо як я вже казав, за місяць вже буде рік відтоді, як усе зупинилось. Ми дуже чекаємо конкретно цього концерту та інших виступів, які плануємо на кінець зими.



Фронтмен гурту "МЕРІ" чекає усіх на концерті у Львові 14 лютого

Подія до Дня Валентина відбудеться у Львові у Центрі Довженка, що на Сихові, о 19:00. Я дуже люблю цей зал! Раніше сумнівався, чи варто нам виступати у локаціях, де публіка розміщується у сидячих місцях. Адже в нашому репертуарі чимало драйвових композицій, тому я думав, що такі зали точно нам не підходять.

Але десь років десять тому ми мали концерт у Театрі імені Марії Заньковецької, і я зрозумів, що немає значення, де виступати! Якщо є що сказати публіці і ти несеш слухачу якийсь посил, емоції – це обов'язково їм відгукнеться! Дехто буде сидіти, а деякі встануть і будуть танцювати, тому сидячий зал для рок-груп – точно не проблема!

У Центрі Довженка ми виступали вже неодноразово. Зал тут дуже милий, він має свою особливу ауру та навіть став для мене вже рідним. Туди завжди приходить особлива публіка! Я підозрюю, що 14 лютого буде надзвичайно тепла зустріч. На жаль, згідно з обмеженнями зал можна заповнювати тільки наполовину, але це краще ніж нічого!

Вперше наживо ми виконаємо пісню "Чорні очі". Вона стала таким собі експериментом в сторону Балкан, який я зробив восени минулого року. Хоч вона зовсім нехарактерна для стилістики "МЕРІ", та композиція отримала чимало позитивних відгуків і вже стала справжнім хітом!

Віктор Винник і Мері – Чорні очі: слухати пісню онлайн

Буде ще кілька прем'єр, але розумію, що публіка також прийде, щоб почути наші старі пісні, які усі знають і люблять. Тому десь на 70% програма буде складатися із наших давніших пісень. Звісно, будемо робити також акцент на романтичних композиціях!

Оскільки наша країна майже сім років перебуває у стані війни, тому на будь-якому виступі ми виконуємо блок нашої соціальної лірики, бо про це не можна забувати! Думаю, що люди це зрозуміють і оцінять!

Віктор Винник і МЕРІ – Я з України: слухати пісню онлайн

Концерт – це не соло виконавця чи колективу, це дует з публікою! Тому я з нетерпінням чекаю наших слухачів на події 14 лютого, щоби відзначити чудове свято кохання разом!

Всі фото: пресслужба Віктора Винника

Автор інтерв'ю: Наталя Мендюк