Мова на передовій дає додатковий захист, – Тарас Тополя розповів, як мова рятує життя
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя звернув увагу на мовне питання. Артист розповів, як стимулювати людей переходити на українську мову та як мова рятує життя на фронті.
В інтерв'ю 24 каналу Тарас підкреслив, що людей не треба змушувати переходити на українську мову, оскільки це не дасть ніякого результату. Викличе лише злість і відторгнення.
Читайте також 6 місяців були учасниками бойових дій, – Тарас Тополя про наказ Залужного покинути фронт
Тарас Тополя про українську мову в побуті
До користування українською мовою в побуті артист ставиться абсолютно спокійно. Оскільки Тарас є публічною людиною, то давно дає інтерв'ю лише українською, "Антитіла" співають українською і в будь-якій комунікації, навіть у сфері обслуговування, користується лише українською мовою.
Це був мій свідомий вибір. Досить нелегкий, але свідомий. Чому? Бо розумів, що публічна людина, є прикладом для багатьох людей і вони переймають те, як роблю я,
– зізнався Тарас.
Тополя підкреслив, що не варто змушувати російськомовних переходити на українську, в них має з'явитися бажання. І воно з'явиться, скоріш за все, тоді, коли оточення лагідно, з усмішкою спонукатиме до цього.
"Що я пораджу? По-перше, не влаштовувати міжособистісні битви щодо мови, не сваритися і не скандалити. Якщо хочеться перейти на українську, є хоча б маленьке бажання, то робити це поступово. Не переживати про те, що хтось буде сміятися чи кепкувати. Наприклад, ввести правило: коли заходжу на заправну станцію, то говорю лише українською мовою. Можна спробувати говорити українською лише з дітьми. Потім поступово цей список розширювати. І коли почнете шептати на вушко коханій людині пристрасні слова українською, то ви вже повністю українізувалися (сміється)", – сказав Тарас.
Не треба тиснути, силою нікого не примусиш. Але м'яко, з усмішкою людину можна спонукати до переходу на українську мову,
– підсумував Тополя.
Як мова допомагає на фронті
Тарас Тополя служив на Харківщині, де багато російськомовних військових. Артист зізнався, що в його оточенні були ті, хто розмовляв російською, але вони з задоволенням і усмішкою переходили на українську. До того ж, на фронті мова – це щит.
Росіяни не розуміють українською десь 70%. Тому, коли військові знають, що їхні рації прослуховують, то послуговуються лише українською, бо в такому випадку окупанти просто не розумітимуть, про що говорять наші. Мова на передовій дає додатковий захист. Тому там вона є важливою, як деінде,
– розповів артист.
Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн