Єдина перепона – мова, – Наталка Денисенко розповіла, чому не їде працювати за кордон

Акторка Наталка Денисенко є зіркою багатьох українських серіалів. Якби вона хотіла, то вже давно могла б зніматися за кордоном, однак залишається в Україні. Зараз прагне допомагати ЗСУ наблизити перемогу.

Зйомки нового сезону серіалу "Кріпосна" відбувалися під час війни. Оскільки в Україні небезпечно, то актори відправилися в Польщу, де організували продовження знімального процесу. Після зйомок Наталка розповідала, що тепер має досвід роботи з європейськими кінематографістами, але про продовження кар'єри не в Україні наразі не задумується. Деталями поділилася в інтерв'ю 24 каналу.

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Наталка Денисенко про роботу за кордоном

Чоловік Наталки – Андрій Федінчик з перших днів повномасштабної війни служить в ЗСУ. Акторка виховує сина і долучається до різних благодійних подій, де збирають кошти на допомогу українській армії.

Денисенко підкреслила, якби в неї було величезне бажання, то вже давно знімалася б в якомусь польському серіалі. Її колеги, які прагнуть продовжувати працювати, так і роблять. Але в Наталки зараз інші пріоритети. Вона хоче бути в Україні, допомагати. Можливо, після перемоги розглядатиме варіанти роботи за кордоном.

Єдина перепона – мова. Але, з моїм досвідом, думаю, що могла б з цим впоратися. Та наразі таких планів немає. Хочу зніматися в українському кіно та серіалах,

– наголосила Денисенко.



Наталка Денисенко на зйомках у Польщі / Фото з інстаграму акторки

Акторка також анонсувала, що скоро розпочнуть зйомки нового українського серіалу, в якому вона має роль. Наталка вірить, що кінематограф зможе повернутися до життя.

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