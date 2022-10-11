Съемки нового сезона сериала "Крипосна" проходили во время войны. Поскольку в Украине опасно, актеры отправились в Польшу, где организовали продолжение съемочного процесса. После съемок Наталка рассказывала, что теперь опыт работы с европейскими кинематографистами, но о продолжении карьеры не в Украине пока не задумывается. Деталями поделилась в интервью 24 каналу.

Вас может заинтересовать Звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк призналась, где работает во время войны

Наталка Денисенко о работе за границей

Муж Наталки – Андрей Фединчик с первых дней полномасштабной войны служит в ВСУ. Актриса воспитывает сына и приобщается к разным благотворительным событиям, где собирают средства на помощь украинской армии.

Полное интервью с Наталкой Денисенко читайте в рамках проекта "Интервью24".

Денисенко подчеркнула, если бы у нее было огромное желание, то уже давно снималась бы в каком-нибудь польском сериале. Ее коллеги, стремящиеся продолжать работать, так и делают. Но у Наталки сейчас другие приоритеты. Она хочет быть в Украине, помогать. Возможно, после победы будут рассматриваться варианты работы за границей.

Единственная преграда – язык. Но, с моим опытом, думаю, что могла бы с этим справиться. Но пока подобных планов нет. Хочу сниматься в украинском кино и сериалах,

– подчеркнула Денисенко.



Наталка Денисенко на съемках в Польше / Фото из инстаграмма актрисы

Актриса также анонсировала, что скоро начнут съемки нового украинского сериала, в котором она играет роль. Наталка верит, что кинематограф сможет вернуться к жизни.

Не пропустите Продолжение "Поймать Кайдаша", новую любовь и воспитание сына: интервью с Антониной Хижняк