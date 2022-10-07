Видалив зі стрімінгів русняве музло, – чому лідер Фіолету не вірить лібералам у новому інтерв'ю

Попри важку воєнну дійсність, українці мужньо тримаються та борються проти загарбників. При цьому кожен знаходить заспокоєння та опору у різному: хтось у рідних і близьких, хтось – у донатах чи волонтерській діяльності, в улюблених книжках чи пейзажах, а хтось – у концертах улюблених виконавців. Тим паче, що частина з виручених коштів буде передана на потреби Збройних Сил України.

Напередодні львівського концерту гурту "Фіолет", який відбудеться 22 жовтня у !FESTrepublic та організований VINIL Concert agency, ми поспілкувались з Сергієм "Колос" Мартинюком – лідером рок-гурту "Фіолет" та супутніх сайд-проєктів, українським музикантом, письменником, громадським діячем, артдиректором фестивалю Бандерштат.

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Що радикально змінилось у Вашому світі вранці 24 лютого?

Остаточно зникло відчуття безпечності, в якому ми жили останні роки, замирені з фактом війни, яка відбувалася десь далеко, на сході країни. Не маю жодних ілюзій з приводу агресора, проте остаточно впевнився в тому, що цитуючи Бандеру, з москалями в нас нема спільної мови. Хіба що з мертвими.



Інтерв'ю з лідером гурту "Фіолет" / Фото пресслужби

Зараз усі живуть у постійному напруженні через страшні події, які відбуваються у нашій країні щоденно. Бували у Вас моменти, коли Ви відчували, що дуже потрібна розрядка. Якщо так, то що допомагало у такому випадку?

Звісно, такі моменти траплялися, але я майже не залишав часу для емоційних рефлексій такого роду – займав себе справами. Для початку це був запис пісень, робота над новим романом, волонтерство. Зрештою – моя сім'я. Прогулянка з музикою. Фільм. Ранкова пробіжка. Щоденні, хай невеликі, але донати. В сукупності, саме це тримало і тримає мене на плаву.

Чи змінився Ваш плейлист за ці місяці?

Перший місяць після 24-го майже не слухав музики. Згодом почав. Плейлисти не змінилися. Там досі багато панку, хардкору і "олдового" соулу. Пісень про війну уникаю, хоча сам пишу їх. Видалив зі стрімінгів русняве музло. Навіть те, що належить на позір протестним артистам. Нічого особистого, але до побачення!

Багато виконавців стверджували і стверджують, що певний час не могли музикувати і творити нові композиції, настільки складно було сприйняти нашу нову реальність. Чи стикалися Ви з таким?

Тоді, коли я сів вперше за нову пісню, орієнтовно в березні, народився текст "Заряджай", який дуже швидко отримав студійне звучання. Внутрішній бар'єр впав. Це був мій спосіб говорити зі світом, країною, собою та власною совістю.

Згодом писалося легше, але уникнути теми війни в нових речах ніяк не вдавалося. Десь наприкінці серпня я написав кілька більш абстрактних чуттєвих тем, які увійдуть до нашого нового альбому. Мабуть.

Фіолет – "Заряджай": відео онлайн

Як Ви ставитесь до так званих "хороших рускіх", яких часто затягують у наш інформпростір, а також до артистів, які до 24 лютого спокійно собі заробляли гроші на росії, а згодом раптово стали "патріотами"?

До перших негативно, бо не відчуваю жодної потреби в їхній присутності в нашому інформпросторі, до інших, як до зрадників і колаборантів, ще гірше.

Воювати з останніми я взагалі більше не бачу сенсу. Більшість країни приймає цих перевзутих клоунів як патріотів, тому я зовсім не хочу витрачати свої нерви та часовий ресурс на війни з невіглаством такого ґатунку.

Зараз багато артистів і колективів виступають з благодійною метою, переважно збираючи кошти на ЗСУ. Наскільки відрізняються відчуття і враження на таких виступах, якщо порівнювати їх із концертами до великої війни?

Чесно, навіть ніколи не намагався порівнювати. Єдине бажання, яке в мене є – це всеможливими методами допомогти армії та витіснити русню з території нашої країни. Є певні відчуття щемкості, несправедливості, гордості... Але аналізувати ці речі я поки змоги не мав.

…І трішки про майбутні концерти. 22 жовтня відбудеться Ваш концерт у Львові у !FESTrepublic. Чим дивуватимете своїх шанувальників? Чи чекаєте зустрічі з львівською публікою та де ще відбудуться найближчі виступи?

Дивувати ми їх навряд будемо. А от зробити так, аби на кілька годин навколишній світ відступив і люди відчули себе частиною чогось більшого, і з новими силами кинулися в прірву щоденної боротьби (десь так зараз ми всі і живемо) – хотілося б.

За натхненням і порцією віри в себе до нас на концерти і варто приходити тепер. Зокрема.

Фіолет – "Кохана": відео онлайн

Напередодні львівського концерту, 14 жовтня, ФІОЛЕТ запрем’єрить кліп на пісню "Дівчисько", де у ролях – головна Мотря країни – Антоніна Хижняк. Поділіться, будь ласка, враженнями від співпраці з актрисою, а також про те, як відбувалися зйомки кліпу.

Тоня – професіонал. Пісня – чудова і давно очікувана нашими фанами. Команда Віки Квітки – естети з великої букви. Зйомки припали на один із найатмосферніших днів київської осені 22-го.

Відтак, чекаємо на красивий результат та чуттєву історію про нашу з вами трансформацію за останні пів року. Тож ми в передчутті прем’єри!

Квитки на львівську подію – за посиланням



"Фіолет" запрошує на концерт у Львові / Фото пресслужби

Розмовляла Наталія Мендюк