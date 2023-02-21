Мене туди не пускають, – інтерв'ю з KOLA про Нацвідбір, концерт у Львові та російські пісні

Лірична душа KOLA 14 лютого вперше виступила з сольним концертом у Львові. Артистка приїхала на День закоханих саме у місто Лева, щоб подарувати шанувальникам вечір романтики. Перед концертом нам вдалося поспілкуватися з молодою виконавицею.

У розмові для проєкту "Інтерв'ю24" KOLA (справжнє ім'я – Настя) поділилася думками щодо російськомовних пісень, розповіла, чи за рік повномасштабної війни бачилася з Потапом, який був її наставником на "Голосі країни", а також зізналася, чому не може брати участь у Нацвіборі на Євробачення.

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Романтичне місто, – про сольний концерт у Львові на День Валентина

14 лютого ви вперше з сольним концертом виступите у Львові. Чому у День закоханих вирішили приїхати саме в це місто?

Бо ми вже виступали в Києві і дуже хотіли виступити у Львові. І я бачила, скільки людей писали в діректі, що чекають саме у Львові. І я дуже хотіла виступити саме в Малевичі. Мені здається, що Львів – романтичне місто і на 14 лютого класно бути тут.

В афіші зазначено, що частина коштів з концерту піде на потреби ЗСУ. Чи можете розповісти, на які саме потреби, для якого підрозділу?

Ми виконуємо запити безпосередньо від військових з бригад, в яких служать друзі або родичі моїх друзів. Це 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха і 68 Окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, в якій служить Павло Вишебаба. Наразі плануємо закрити запит на весняні речі та взуття.



KOLA у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал

Для мене це бридко, – про російські пісні в українських чартах

​У піснях, в соцмережах ви перейшли на українську мову. Загалом, як і більшість зірок шоубізнесу. Чому особисто для вас важливо відмовитися від російської?

Я з 2016 року пишу українські пісні. Перший мій трек був україномовним – "Я люблю тебе", який написала у 2012 чи 2013 році. Потім була велика пауза, я написала український альбом і потім вийшло 3 пісні російською. Але їх вже немає на моєму каналі, і я ані крапельки не шкодую.

А вдома, з рідними, якою мовою спілкуєтеся? Оскільки є багато відомих людей, які на публіці розмовляють українською, а в побуті досі російською.

У побуті я спілкувалася російською, але ще до повномасштабного вторгнення почала переходити на українську. Мені було складно, бо рідні не дуже мене підтримували, лише мама спілкувалася українською. Але зараз все змінилося, моя основна мова спілкування – українська. Бувають дуже рідкісні винятки за кордоном з іноземцями, з якими єдиною спільною та доступною мовою є російська. Тоді я можу перейти на неї для розв'язання якихось питань.



KOLA у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал

​Зараз українці воюють на різних фронтах, щоб перемогти ворога. Водночас є багато тих, хто досі не відмовився від російськомовного контенту, російські пісні посідають перші місця в рейтингах. Чому так? І як з цим боротися?

Я постійно закликаю у своєму інстаграмі, щоб люди не слухали російські пісні, просто оминали їх. Не знаю, хто це слухає. Для мене це бридко, неприємно, образливо, коли це бачу. Думаю, що все зміниться. Просто треба часу.

KOLA – "Тебе-собі": дивіться відео онлайн

Сказав, що я великий молодець, – KOLA про зустріч з Потапом в Ізраїлі

У "Голосі країни" ви представляли команду Потапа. Під час повномасштабного вторгнення його неодноразово критикували за відсиджування за кордоном, зараз він рідко з'являється на публіці. Чи спілкувалися ви від 24 лютого?

Ні. Ми бачилися в Ізраїлі, коли був концерт "Доброго вечора, ми з України". Він тоді сказав мені, що я великий молодець і все.

Мене туди не пускають, – чому не може брати участь в Нацвідборі на Євробачення

Багато молодих артистів заявляють про себе через конкурс Євробачення. Чи думали ви над тим, щоб взяти участь в Нацвідборі?

Так, я думала, але мене туди не пускають, бо у 2016 році представляла Україну на "Новій хвилі". Але сьогодні всі ми обнулилися, всі допомагаємо, сподіваюсь, що колись правила зміняться і я зможу піти на Нацвідбір на Євробачення. Тоді я їхала представляти свою країну і була впевнена, що все владнається, що Крим буде наш, що все те жахіття припиниться. Тепер розумію, що дуже добре думала про тих звірів.

За кого голосували на Нацвідборі?

Я підтримувала Jerry Heil, мені дуже сподобалися TVORCHI, сподобалися Tember Blanche, KRUTЬ. Я щаслива, що їдуть TVORCHI, бо це покаже Україну по-новому. Думаю, Європа вкотре буде вражена, що ми не здаємося, що у нас така стильова, зовсім інша, ніж минулого року, але теж дуже крута пісня і в іншому стилі.

KOLA – "Літачок": дивіться відео онлайн

Через сильний біль, – як змінилася творчість за рік війни

По ваших особистих відчуттях, як ваша творчість змінилася за майже рік повномасштабної війни?

Змінилося повністю все. Тексти стали набагато глибшими, наповнення пісень є з більшими сенсами. Я перестала думати, про що написати. Немає якихось вигаданих історій, які я собі уявляю. Це все з'являється дуже органічно та швидко. Я сподіваюся, що так буде далі. Але для цього, думаю, маю постійно відчувати якийсь біль. Саме через сильний біль у мене з'явилися ці пісні. Ще, до речі, через не спілкування. Я ні з ким не спілкувалася, була сама і це мені допомогло очистити простір, себе. Тож мені треба бути одинокою і нещасною, що я писала гарні пісні (сміється – 24 Канал). А це мені не дуже подобається. Сподіваюся, що у нормальному стані я також писатиму класні пісні.

Ми всі дуже сильні. І наша сила справді в єдності. 24 лютого нам було дуже страшно, а 25 ми всі об'єдналися. І це дуже відчувалося.



KOLA у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал