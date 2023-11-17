Назад у радянщину: Росія планує запровадити свій аналог Євробачення

У Росії пропонують створити власний музичний конкурс з назвою "Інтербачення". Таким чином країна-агресорка намагається замінити міжнародний пісенний конкурс Євробачення.

Вже третій рік країна-терорист не бере участь у Євробаченні, адже дискваліфікована з найпопулярнішого пісенного конкурсу. Російські ЗМІ повідомляють, що пропагандисти-вигнанці вигадали "альтернативу", передає 24 Канал.

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Росія планує запровадити власний пісенний конкурс

Країна-агресорка хоче ввести музичний конкурс під назвою "Интервидение" ("Інтербачення"). Очевидно, що це аналог міжнародного відомого конкурсу Євробачення, у якому беруть участь різні країни світу. Про це йдеться в заяві генерального директора пропутінського каналу Костянтина Ернста.

Ми пропонуємо наступного року провести та проводити щороку відкритий музичний, точніше пісенний, конкурс під робочою назвою "Інтербачення". У цьому конкурсі не буде жодних політичних обмежень, впливів. Це вільна трибуна, де всі країни можуть представляти зразки своєї популярної музики,

– повідомляється в заяві.

У журі конкурсу планують залучити росіян. Начебто, вони будуть "неупереджено" оцінювати учасників з різних країн.

"Перший канал" пропонує іншим країнам відправляти заявки на участь. Однак, охочих проявити себе у такому конкурсі, наразі немає.

На таку ідею провладного телебачення відреагувала співачка Наталія Подільська. Вона виступала на Євробаченні від Росії у Києві у 2005 році. Її відповідь була неоднозначною.

Будь-які конкурси та творчі події – це завжди дуже класно, це завжди речі, які дуже об'єднують людей. Але не знаю, чи замінить це Євробачення. І не знаю, чи потрібно замінювати. Я, напевно, не хочу більше брати участь у конкурсах,

– так сказала співачка в коментарі пропагандистам.

Відомо, "Інтербачення" – це не нове поняття для людей, які жили у Радянському Союзі. Адже у 1977 році цей конкурс намагався стати аналогом Євробаченням для громадян СРСР. Тоді "Інтербачення" використовували для пропаганди. Довго конкурс не тривав, тож багато хто взагалі про нього не пам'ятає.