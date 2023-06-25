Народила доньку російському олігарху і мовчить про війну: де зараз "Міс Україна" Інна Цимбалюк

Інна Цимбалюк родом з Чернівців, але вже давно не живе в Україні. Модель у 2013 році вийшла заміж за російського бізнесмена Ігоря Пестрикова, якому народила доньку. Раніше Інна брала участь у багатьох конкурсах краси від України, але тепер мовчить про війну.

Про "Міс Україна Всесвіт 2006" за останні кілька років чути небагато, передає 24 Канал. Адже Інна Цимбалюк вийшла заміж за російського олігарха, переїхала до Москви та забула про рідну країну.

Цікаво Квартири та будинки за сотні тисяч доларів: де та як живуть українські блогери

Позиція Інни Цимбалюк щодо війни

Про повномасштабну війну Росії проти України Цимбалюк теж мовчить. Хоча після 24 лютого модель опублікувала молитву українською мовою.



Інна Цимбалюк написала молитву українською / Скриншот посту

Втім, вона жодного разу публічно не засудила агресію Росії та просто виставляє особисті фото та відео в Інстаграм. Зараз Інна відпочиває у Латвії.

Зазначимо, що 11 червня можель святкувала день народження, їй виповнилося 38 років. У соцмережах російською мовою вона опублікувала допис про цей день та показала відео зі святкувань.

Днями, а саме 15 червня, модель опублікувала вірш українського письменника Василя Симоненка. Схоже, що українську мову Цимбалюк ще не забула, проте за півтора року повномасштабної війни так і не наважилася висловитися про російську агресію.



Інна Цимбалюк пригадала український вірш / Скриншот посту

Що відомо про Інну Цимбалюк

Колись Інна була досить відомою на теренах українського інфопростору. Зокрема:

вона працювала у шоу "Танцюю для тебе" на 1+1,

була співведучою Савіка Шустера у проєкті "Третій тайм",

вела прогноз погоду на "Інтері" та програму "Зірковий патруль" на ICTV,

але найбільшу популярність дівчині приніс проєкт "Королева балу" на телеканалі ТЕТ, де вона збирала одинадцятикласниць на випускний.

Основний напрям Цимбалюк – моделінг. Після перемоги на "Міс Україна Всесвіт-2006" Інна вирушила представляти нашу країну до Лос-Анджелесу, США, де увійшла у топ-20 фіналісток.



Інна Цимбалюк на "Міс Україна Всесвіт-2006" / Фото з соцмереж

Українка могла б і надалі досягати висот, але обрала інший шлях. У 2013 році Цимбалюк вийшла заміж за старшого на 19 років російського олігарха Ігоря Пестрикова, якого звинувачували у розкраданні мільйонів.

Пару познайомив російський співак Олександр Буйнов, який з 2014 року активно підтримує російську агресію проти України та путінський режим. Подружжя мало з ним дружні стосунки, бо раніше модель часто публікувала з Буйновим спільні фото.

Втім, після заміжжя Інна часто навідувалася на Батьківщину. Вона мешкала на три країни: Україна, Росія, Франція. Але вже у 2015 році вона осіла в Москві, де вирішила народити дочку.



Інна Цимбалюк з донькою / Фото з її інстаграму

Про особисте життя Цимбалюк розповідає мало. За десять років вона жодного разу не публікувала фото із чоловіком-росіянином, хоча іноді показувала знімки доньки.