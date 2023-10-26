Це просто треба прийняти, – дружина Мірошниченка зізналася, що пережила викидень

Тімур Мірошниченко з дружиною нещодавно усиновив хлопчика. Тепер вони є батьками трьох дітей. Днями дружина ведучого Інна зізналася, що пережила викидень.

Зіркове подружжя втратило свою першу дитину. Про це Інна Мірошниченко розповіла в інстаграмі.

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Інна Мірошниченко пережила викидень

Одна з шанувальниць запитала в дружини Мірошниченка, скільки у неї було вагітностей і як вона може порадити пережити викидень. Інна відповіла на це питання. Виявляється, вони з Тімуром теж втратили дитину.

Наша перша вагітність теж перервалася... Це треба просто прийняти. Більш "сухий" аргумент – кожна 5 – 6 вагітність не завершується пологами. У цієї дитини була коротка місія – щось "підсвітити" в вас. Вона її виконала і пішла чекати на своє інше втілення. Так мало статися і все,

– сказала Інна.

Вона порадила жінкам дати собі час, щоб прожити біль, потім відпустити його і рухатися далі. За її словами, не варто себе у цьому звинувачувати.



Інна Мірошниченко пережила викидень / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що декілька років тому Інна Мірошниченко в інтерв'ю Аліні Доротюк розповідала, що пережила викидень. Тоді вона вважала, що так сталося через те, що вона не була готова до дитини.

"Це було дуже швидко. Я лише звикла до новини, що у нас буде дитина, як ми дізнаємося, що серцебиття немає... Я думаю, що так склалося саме через те, що я постійно думала, ніби не хотіла цю дитину, не готова до неї", – говорила Інна.

Як Інна ставиться до абортів

Дружина Тімура Мірошниченка також зізналася, як ставиться до абортів. За її словами, вона не засуджує жінок, які на це наважуються.

Водночас сама Інна ставиться до цього інакше після своїх вагітностей.

Коли чуєш серцебиття, відчуваєш рухи… Я зрозуміла, що це життя, і я не можу його відібрати… Але я не засуджую інших жінок, які роблять аборти. Це їхній вибір,

– висловилася вона.



Інна Мірошниченко висловилася про аборти / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Інна Мірошниченко – мама трьох дітей