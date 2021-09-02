Індійський актор Сідхарт Шукла помер у 40 років: причина смерті

Популярний в Індії актор Сідхарт Шукла помер у четвер, 2 вересня. Йому було лише 40 років. Його серце зупинилось у Мумбаї. Причину смерті дізнавайтеся нижче.

У лікарні Купера лише констатували смерть 40-річного Сідхарта Шукла. Медики не встигли б врятувати актора, адже він раптово помер від серцевого нападу.

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Колеги зірки з теле- та кіноіндустрії публічно висловлюють свої співчуття та шок від того, що він помер у такому молодому віці.

"Це дуже шокує. Словами не можна описати шок і відчуття втрати його близьких і рідних! Нехай спочиває з миром", – емоційно написав Манодж Баджпай у твіттері.

Що відомо про Сідхарта Шукла

Зйомки в драматичному серіалі Babul Ka Aangann Chootey Na принесли актору першу хвилю популярності 2008 року.

Через шість років він дебютував у Боллівуді – у комедійній стрічці "Наречена Хампті Шарми", яка прославила його за кордоном.

Сідхарта Шукла знімався у багатьох індійських телешоу, в яких виборював перемоги й шалену народну любов.

Зірка Боллівуду не був одружений і не мав дітей. У нього залишилася мама й дві сестри.

Сідхарт Шукла з мамою / Фото з інстаграму покійного актора