Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Гвоздьової. Танцюристка розповіла, як її тіло відчуло зраду.

Ілоні Гвоздьовій здавалося, що все добре. Раптом танцівниця відчула, що її тіло стискається, що не вистачає повітря. Ночами жінка задихалася, була тривога, алергічний кашель, висип та інші проблеми.

Я дуже схудла, обличчя посунулось, багато горбилась і загальний стан був більше пригніченим, ніж нормальним. Я відчувала постійне почуття провини, тиск і маніпулювання. Бігала по лікарях, аналізи – здорова,

– поділилась Гвоздьова.

Танцівниця не розуміла, що відбувається, не звертала уваги на симптоми. Думала, що так переживає складний період у житті, адже вже тоді тривало повномасштабне вторгнення.

Хоча вже тоді моє тіло першим відчувало зраду, воно стискалося, щоб не впустити біль і всю гниль!,

– додала вона.

Коли Гвоздьова перестала спілкуватися з подругою, то "деякий час була наче в тумані", танцівниці нічого не хотілося, здавалось, що вона переживає депресію.

Через силу я змусила себе знов почати танцювати, бо саме танець завжди рятував мене від усіх проблем в житті. І коли я почала знов дихати, плакати, танцювати, писати листи собі та висловлювати цей біль, образу, емоції через тіло, моє тіло почало відпускати,

– розповіла Ілона.

Згодом до танцівниці прийшла нова сила. За словами Гвоздьової, танець "відродив" її тіло і душу, дав відчуття опори, допоміг врегулювати сфери життя, "не втратити віру в добро та світлих людей".

