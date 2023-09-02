"Наче на Геловін": Ілону Гвоздьову розкритикували за вбрання доньки на Перший дзвоник
Джерело:Ілона Гвоздьова
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова відвела старшу доньку Валерію до школи. Зіркові батьки одягнули на свято вишиванки, а дівчинка обрала собі сміливе вбрання. Проте такий образ сподобався не всім підписникам артистки.
Родина 1 вересня у повному складі вирушила на святкову лінійку. Урочистими фото Гвоздьова поділилася в своєму інстаграмі.
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Дівчинка вже пішла в третій клас. Зіркова мама написала, що їй не віриться, що Рія вже така доросла.
"Нехай тебе надихає школа і отримані знання надають крила впевненості. Любимо тебе", – написала Ілона Гвоздьова.
Гвоздьову розкритикували за образ доньки
Артистка з чоловіком одягнула вишиванки. А її донька, схоже, обирала собі образ сама.
На лінійку Валерія одягнула чорну спідницю та білу сорочку з малюнками, які доповнила білими гольфами з намальованими хрестами. Яскравим акцентом в образі дівчинки став жовтий пасок з китицями.
Донька Ілони Гвоздьової на святі / Фото з її інстаграму
Не всі підписники оцінили вбрання доньки Гвоздьової для такого свята. Деякі батьки розкритикували танцівницю:
- "Всі дітки у вишиванках, а ваша дівчинка наче на Геловін одягнута".
- "А все ж таки гарніше, коли діти в цей день у вишиванках!"
- "Гетри з хрестами! Невже хрестів не вистачає…"
- "Навіщо було пояс від свого плаття дитині чіпляти, якесь дійсно не доречне вбрання. Невже іншим способом неможливо привернути увагу?"
- "Мама та тато одягнуті святково, дівчинка – на двійку! Одяг ніякий, як для 1 вересня!"
- "Рія вдягнена, ніби проходила мимо з якоїсь вечірки і раптово зайшла до школи!"
Однак багато шанувальників стали на захист Ілони і похвалили за те, що вона дозволила доньці одягнутися самостійно. На думку шанувальників, танцівниці зробила правильно:
- "Ого, яка модниця! Мама молодець".
- "Красунечка маленька. Мої вітання! Легкого навчання і хороших оцінок".
- "Яка красуня. Вітаю! Нехай все буде у задоволення".
- "Вітаємо красуню Рію! Ви шикарні!"
- "Оце модница! Вітаємо! Наснаги і натхнення!"
Ілона Гвоздьова з чоловіком на святі / Фото з її інстаграму
Раніше Ілона Гвоздьова розповіла, що донька не любить шкільну форму. За її словами, Валерія хоче бути кожен день різною і при цьому відчувати себе вільно та комфортно.
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