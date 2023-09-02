Родина 1 вересня у повному складі вирушила на святкову лінійку. Урочистими фото Гвоздьова поділилася в своєму інстаграмі.

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Дівчинка вже пішла в третій клас. Зіркова мама написала, що їй не віриться, що Рія вже така доросла.

"Нехай тебе надихає школа і отримані знання надають крила впевненості. Любимо тебе", – написала Ілона Гвоздьова.

Гвоздьову розкритикували за образ доньки

Артистка з чоловіком одягнула вишиванки. А її донька, схоже, обирала собі образ сама.

На лінійку Валерія одягнула чорну спідницю та білу сорочку з малюнками, які доповнила білими гольфами з намальованими хрестами. Яскравим акцентом в образі дівчинки став жовтий пасок з китицями.



Донька Ілони Гвоздьової на святі / Фото з її інстаграму

Не всі підписники оцінили вбрання доньки Гвоздьової для такого свята. Деякі батьки розкритикували танцівницю:

"Всі дітки у вишиванках, а ваша дівчинка наче на Геловін одягнута".

"А все ж таки гарніше, коли діти в цей день у вишиванках!"

"Гетри з хрестами! Невже хрестів не вистачає…"

"Навіщо було пояс від свого плаття дитині чіпляти, якесь дійсно не доречне вбрання. Невже іншим способом неможливо привернути увагу?"

"Мама та тато одягнуті святково, дівчинка – на двійку! Одяг ніякий, як для 1 вересня!"

"Рія вдягнена, ніби проходила мимо з якоїсь вечірки і раптово зайшла до школи!"

Однак багато шанувальників стали на захист Ілони і похвалили за те, що вона дозволила доньці одягнутися самостійно. На думку шанувальників, танцівниці зробила правильно:

"Ого, яка модниця! Мама молодець".

"Красунечка маленька. Мої вітання! Легкого навчання і хороших оцінок".

"Яка красуня. Вітаю! Нехай все буде у задоволення".

"Вітаємо красуню Рію! Ви шикарні!"

"Оце модница! Вітаємо! Наснаги і натхнення!"



Ілона Гвоздьова з чоловіком на святі / Фото з її інстаграму

Раніше Ілона Гвоздьова розповіла, що донька не любить шкільну форму. За її словами, Валерія хоче бути кожен день різною і при цьому відчувати себе вільно та комфортно.

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