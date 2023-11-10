Трошки підняли, – Ілона Гвоздьова розсекретила свою викладацьку зарплатню

Хореографиня Ілона Гвоздьова працює в Київському національному університеті культури і мистецтва. Там вона викладає дисципліну "мистецтво балетмейстера". Днями знаменитість зізналася, скільки заробляє як викладач.

Виявляється, Гвоздьова отримує близько 15 тисяч гривень. Водночас вона зазначила, що все залежить від завантаженості викладача.

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Ілона Гвоздьова зізналася, скільки заробляє в університеті

Хореографиня поділилася, що зарплатню трохи підняли, якщо порівнювати з тим, скільки викладачам платили два чи три роки тому.

Навіщо засмучувати таким питанням? Трошки підняли, вона більша, ніж середня заробітна платня, яка була два чи три роки тому. Щомісяця буває по-різному, тому що навантаження змінюється. Давай так – від 10 до 15,

– поділилася танцівниця.

Інтерв'ю з Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн

Скільки загалом заробляє танцівниця

Крім університетської зарплатні Ілона Гвоздьова зізналася, що отримує дохід зі співпраці в інстаграмі. До того ж вона проводить індивідуальні уроки, дає майстер-класи та виступає на фестивалях як журі.

"На життя мені вистачає. Звичайно, це не ті заробітки, які були до війни. У середньому це три тисячі доларів у залежності від об'єму роботи", – зауважила знаменитість.

Водночас вона додала, що цей прибуток покриває її потреби та незначні потреби дітей. Тоді як чоловік танцівниці оплачує загальні сімейні витрати. Зокрема, утримання будинку, оплачує школу, платить няні тощо.