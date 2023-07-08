Відчуття жахливі, – Ілона Гвоздьова застала землетрус на відпочинку в Туреччині
Джерело:Ілона Гвоздьова
Танцівниця Ілона Гвоздьова відправилася з дітьми в Туреччину на відпочинок. Хоч зірка "втекла" від ракет, застала землетрус у турецькому місті Кемер.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова після робочих буднів гайнула на відпочинок у Туреччину разом з дітьми. Там стався землетрус.
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Ілона Гвоздьова застала землетрус
Хореографиня зізналась, що відчула землетрус. Через погане самопочуття вона довго не спала.
Поїхати від війни до Туреччини й застати землетрус. Відчуття жахливі, від третьої години ночі не сплю,
– написала Ілона Гвоздьова.
Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграм-сторіз
Згодом зірка поділилась, що з нею та дітьми все добре. Вона додала, що магнітуда землетрусу не перевищувала 4. До того ж це нормальне явище для міста у гірському масиві.
"Я щиро вдячна кожному, хто хвилювався за нашу сім'ю. Бо нещодавно я написала, що в Туреччині стався невеличкий землетрус. Поспілкувавшись з місцевими жителями, я вже зрозуміла, що для них це, як на нас летять ракети – так для них до 4 балів – це нормальна сейсмічна активність. Місто серед гір, тому це нормально, якщо трошки потрусить, люстри походять. Тому ми живі, з нами все добре".
- Зауважимо, у Туреччині відпочиває й акторка Ксенія Мішина з сином Платоном. Туди приїхала і її мама, яка живе в тимчасово окупованому Криму.
- Вочевидь, зірка повертається додому – днями вона показала відео, як прощається з мамою. Ксенія Мішина не змогла стримати сліз, адже при зустрічі зізнавалась, що не бачила неньку близько 2,5 роки.