Тато помер у мене на руках: Ілона Гвоздьова вперше розповіла про смерть батька і брата

Успішна танцівниця та переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова вперше розповіла про трагедії в сім'ї. Батько зірки помер від раку просто на руках у доньки, а рідний брат пішов з життя за рік після його смерті.

Знаменитість зізнається, що мужньо перенесла втрати та не могла дозволити собі бути слабкою, адже підтримувала маму Ніну. Деталями та особистими переживаннями вона поділилась у новому інтерв'ю.

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Ілона Гвоздьова про смерть батька

2014 року в батька танцівниці Олександра діагностували останню стадію раку легенів. Після лікування в столиці чоловік поборов важку недугу, однак у нього з'явилися метастази в кістках, які вилікувати неможливо.

"Саркома просто зжирає зсередини, і людина згорає. І це була дуже велика трагедія особливо для моєї мами… Я розуміла, що мені не можна бути слабкою", – зізналась Ілона Гвоздьова.

Танцівниця була дуже близька з татом, тому при смерті чоловік одразу ж зателефонував доньці й попросив, щоб вона приїхала. На той момент її батьки жили в селі Останіне, що в Криму, однак Ілона Гвоздьова примчала додому наступного ж дня. Після розмови з донькою чоловік помер.

"Донечко, приїдь, будь ласка, тому що мені здається, я помру завтра". Я приїхала, і ми з ним поговорили, і все. І я була першою людиною, яка констатувала смерть батька.. Тато помер у мене на руках,

– поділилась танцівниця.

Ілона Гвоздьова про смерть брата

Танцівниця вперше оголосила, що мала старшого на чотири роки брата Руслан. Він помер за рік після смерті батька зірки. Чоловік жив у Росії та займався меблевою фурнітурою. Йому був лише 31 рік. У висновку лікарів йшлось про те, що причиною смерті Руслана стало отруєння медикаментами. Однак як Ілона Гвоздьова, так і її мама Ніна впевнені, що це неправда.

"Нам здається, що йому допомогли (померти – ред. Showbiz 24). Були спільні друзі, в них були якісь сварки між собою. Він полюбляв грати в казино. Його знайшли на лавці, наче він заснув на вулиці", – розповіла Ілона Гвоздьова.

Сім'я хотіла розпочати власне розслідування обставин смерті Руслана, однак через війну на Сході процес ускладнився.