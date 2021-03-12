Ілона Гвоздьова відпочиває в Єгипті з чоловіком і дітьми: як п'ятимісячний син переніс переліт

Учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова відправилась на відпочинок з сім'єю. Танцівниця вперше після народження сина Домініка опинилася за кордоном. Вона зізналась, що п'ятимісячний малюк чудово переніс свою першу подорож літаком і поводився як справжній чоловік.

Востаннє знаменитість була на відпочинку в липні минулого року, відправившись в Туреччину на шостому місяці вагітності. У жовтні вона стала мамою, народивши сина Домініка. П'ятий місяць життя малюка Ілона Гвоздьова вирішила відзначити за кордоном, тому влаштувала сімейну відпустку в Єгипет.

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Ілона Гвоздьова відпочиває в Єгипті з чоловіком і дітьми

Разом з чоловіком Іваном Хом'ячуком, п'ятирічною донечкою Валерією та п'ятимісячним сином Домініком Танцівниця зупинилася в розкішному 5-зірковому готелі на березі Червоного моря. На популярному курорті Шарм-еш-Шейх зірка не лише насолоджується відпочинком, релаксом у басейні та сімейними прогулянками, а й активно займається спортом, повертаючи форму після пологів. Натомість її донька активно проводить час в аквапарку.

Якщо дівчинка розважається самостійно, то молодшому Домініку потрібна постійна увага батьків. Ілона Гвоздьова розповіла, що перший переліт за кордон він переніс чудово – спав під час проходження митного контролю в аеропорту та дорогою до готелю, адже батьки подбали про комфортний індивідуальний трансфер.

Майже весь переліт він спав, зрідка прокидаючись. Посадку та приземлення переніс як справжній чоловік – без сліз та істерик,

– наголосила зірка.

Танцівниця зізналась, що Домінік в захваті від водних процедур, а вона – від прогулянок на свіжому повітрі, адже тепер малюк міцно спить вночі та прокидається всього два рази. Однак, за словами Ілони Гвоздьової, не все так ідеально, як може здатися на перший погляд. У перший день в Єгипті син знаменитості не справлявся з емоціями і багато плакав, його також лякали незнайомі люди та нова картинка перед очима.