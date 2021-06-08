Танцівниця поділилася, що почала відчувати емоційне вигорання. Саме тому вона вирішила відкласти всі справи, відпочити та відновитися.

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Яскравий look Ілони Гвоздьової

На курорт зірка взяла з собою яскравий одяг, у якому зручно і засмагати, і прогулюватися. Ілона сфотографувалася на території розкішного готелю, в якому зупинилась. Зірка позувала босоніж у кольоровому костюмі, що складався з топу з довгими рукавами й шортів. Вбрання оголило плечі та ноги Гвоздьової, що додало образові жіночності та спокусливості.

Коротке волосся хореографиня вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. На відпочинку Ілона максимально насолоджується часом, що проводить на березі моря, набирається сил.



Ілона Гвоздьова в яскравому костюмі / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

У дописі знаменитість наголосила на важливості відпочинку для матусь: "Знаєте, смішно було сьогодні побачити мене збоку. Жінка, яка хоче встигнути все і не знає, за що братися спершу і куди бігти: на сніданок, в зал, на море чи просто поспати. Вирвалася птаха з клітки".

З появою сім'ї та дітей стало важче знаходити час для себе. Життя кардинально змінилося. Мій час повністю зайнятий дітьми, чоловіком, домашніми справами, роботою. Про себе та свої бажання або немає коли думати, або згадую, але день вже закінчується,

– написала Ілона.

Гвоздьова зазначила, розуміє, що так не має бути. Мами – теж люди, зі своїми потребами та бажаннями. Ілона зізналася, що хоче навчитися виділяти 2 годин в день на свої власні потреби: "Сьогодні я відчула, що наповнююся енергією, коли просто лежала на шезлонзі та слухала звуки моря, спала і не вставала від звуку будильника, насолоджувалася смачною їжею і нікуди не поспішала. Я так наповнилася. Виявляється, дівчата, для щастя потрібна лише зміна локації, відстань з дітьми тисячу кілометрів і келих шампанського о 7 ранку. Все-таки як круто побути наодинці з собою й абсолютно ні про що не думати".

"Я не прагну бути ідеальною ні в чому, але хочу бути щасливою. Не хочу забувати, що я жінка, хочу любити себе так само як свою сім'ю і робити нас щасливими", – підсумувала танцівниця.