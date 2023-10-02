Володимир Дантес жорстко відповів Ілону Маску на цинічний мем про Зеленського
Джерело:Володимир Дантес
Мільярдер Ілон Маск висміяв Володимира Зеленського через прохання про допомогу в боротьбі з Росією. Співак Володимир Дантес різко відреагував.
Українське суспільство з обуренням відреагувало на нещодавню публікацію Ілона Маска, в якому він намагався "пожартувати" про Зеленського. Мем з написом "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів" зачепив і український шоубізнес. Адже допомога західних партнерів Україні необхідна не для жартів – від неї залежать життя мільйонів мирних цивільних, які стикнулися з російською агресією.
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Дантес про ганебний мем Ілона Маска
Музикант Володимир Дантес прокоментував публікацію Ілона Маска в інстаграм-сторіз. Він жорстко пояснив, що це не просто "смішний жарт" про президента, а насмішка над українцями.
Це не мем про президента. Він дозволяє насміхатися над усіма нами…
– вважає Володимир.
Дантес відповів Ілону Маску / Фото з інстаграм-сторіз
Дантес показав, як відповів Ілону Маску в мережі. Він у грубій формі написав, що бізнесмен підіграє Путіну та російській пропаганді.
"Граматично правильно все? Не знаю, але суть намагався донести. Ви теж можете аргументи свої написати Ілону", – закликав співак.
Дантес відповів Ілону Маску / Фото з інстаграм-сторіз
Хто і як реагував на цинічність Маска
- Стендап-комік Антон Тимошенко: "Отже, ти купив соціальну мережу, щоб знущатися з людей, які вмирають через любов до свободи. Візіонер".
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук: "Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хвилин він опинився по вуха у лайні".
- Гуморист Василь Байдак: "Ілоне, ти написав цей мем під час дружньої розмови з Путіним телефоном?".
Зауважимо, що соцмережу Х, яку придбав Ілон Маск, дослідники знову викривають у сприянні поширенню російської та китайської пропаганди. Алгоритми підсилюють видимість такого контенту, так їхня аудиторія збільшується. Раніше матеріали ЗМІ, контрольовані державами, стримувалися.