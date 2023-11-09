Зникли безвісти, – Ігор Ласточкін потролив Влада Яму та Олега Винника, які втекли з України

Ігор Ласточкін став тренером команди "Збірна Національної гвардії України" у проєкті "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2". Під час виступу гуморист висміяв Влада Яму та Олега Винника, які з початком повномасштабного вторгнення втекли за кордон.

Комік пожартував, що нібито вони зникли безвісти, оскільки захищають країну на культурному фронті. До того ж він згадав про псевдоволонтерів, які наживаються на війні.

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Ігор Ласточкін потролив Влада Яму та Олега Винника

Коміки розіграли сценку про небезпеку на "культурному фронті". На сцені Ігор Ласточкін вміло скористався моментом, щоб потролити танцюриста Влада Яму та співака Олега Вінника.

Я розумію, ви військові з бойовим досвідом, але ж і тут на культурному фронті теж дуже небезпечно. Я серйозно. Тут не так яскраво, як вам показують по телевізору. Пам'ятаєте Яму, Винника? Зникли безвісти. Тут треба обережніше, тому що це єдиний фронт, на якому тиша в залі може контузити. Тут "дика дичка" не пройде,

– зазначив гуморист.

До того ж комік згадав про артистів, які організовують благодійні концерти для особистої вигоди. Вони обманюють публіку заявами про волонтерство, при цьому привласнюючи більшість зібраних коштів.

Звісно, і втрати є. Артисти робили концерти, зібрали 3 мільйони, на армію 20 відсотків відправили. От і рахуйте втрати, – сказав Ласточкін.

"Ліга Сміху. Волонтерський десант 2": дивіться відео онлайн