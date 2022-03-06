Ігор Ласточкін глузує з Росії: що чекає путінську імперію 2023 року – кумедні відео
Джерело:інстаграм Ігоря Ласточкіна
Український комік Ігор Ласточкін з перших днів війни засуджує росіян за те, що ті бояться виходити на мітинги й вірять у пропаганду Кремля. У серії кумедних відео з він показав, що чекає на країну-агресорку в близькому майбутньому.
35-річний Ігор Ласточкін, добре відомий російській публіці, усе ще сподівається достукатися до зазомбованого Путіним народу. Якщо не кадрами розбомблених українських міст, то гумором. Після того, як світові гіганти пішли з ринку країни-агресорки, він знімає жартівливі відео про те, як зміниться життя росіян, коли вони не скинуть свого президента.
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Так буде, якщо не зупинити Путіна! Подумайте поки не пізно,
– пише Ігор Ласточкін і закликає йти на мітинги.
Український гуморист жартує про те, що вже в найближчому майбутньому, 2023 року, росіяни:
- ходитимуть до кінотеатру, щоб зігрітися;
- працюватимуть до смерті, але все одно крастимуть їжу;
- замість потягів їздитимуть на ослах рейсами "Москва – Санкт-Петербург";
- за анекдоти про Путіна їх каратимуть;
- улюблений Єгипет бачитимуть лише на фото;
- замість популярного напою Coca-Cola питимуть нафту;
- крабові палочки вважатимуть контрабандою;
- смс-ки писатимуть на друкарській машинці, а розносити їх будуть листоноші.
Ігор Ласточкін глузує з того, як Росія житиме 2023 року / Відео з інстаграму коміка
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