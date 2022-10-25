Краще пізно, ніж ніколи, – Ігор Кондратюк прокоментував санкції проти артисток-зрадниць

Український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк відреагував на введення санкцій проти співаків-зрадників. Він поділився, що й раніше підтримував таку ініціативу.

Український продюсер Ігор Кондратюк ще до введення санкцій виступав за те, щоб позбавити артисток та артистів-зрадників звань, нагород та інших привілеїв. Тому він лише підтримує санкції від РНБО.

До слова Ані Лорак випустила пісню, яку написала українка: її привітали з санкціями та жорстко відповіли

Ігор Кондратюк про санкції для артистів від РНБО

Краще пізно, ніж ніколи. Все правильно, логічно. Я за таке топив. Це люди, які свідомо чи несвідомо не можуть зрозуміти факт, що вони підігрують агресору. Агресору, який порушує територіальну цілісність України, вбиває українців, вбиває солдат наших, цивільних,

– підкреслив Ігор Кондратюк.

"Відповідно, не може не бути санкцій. Я радий, що нарешті ця влада довела це", – додав продюсер. Ігор Кондратюк зауважив, що в Росії Ані Лорак чи Таїсія Повалій можуть називати себе як завгодно. Але вже за кордоном хизуватись званнями їм, ймовірно, не вдасться.

"Саме в Росії вона може називатися як завгодно. Тому що саме в Росії слово "репутація" має не те значення, яка є за означенням. Але, наприклад, виступати як "найтитулованіша" співачка України, десь у клубах чи концертних залах Німеччини вже, мабуть, не напишуть організатори. Хоча станом на сьогодні публіка зриває ці концерти, і організатори просто шкодують, що вони з цим зв'язалися", – зазначив продюсер.

Які обмеження ввели проти артистів-зрадників

, що й справді – концерти Ані Лорак за кордоном виявилися нікому не потрібними. У Німеччині та Чехії скасували всі її заплановані виступи . Все завдяки протестам та мітингам небайдужих українців.

30 вересня РНБО оголосила про новий пакет санкцій проти російських артистів та деяких українських – Ані Лорак, Таїсії Повалій, Анни Сєдокової, Регіни Тодоренко, а також ведучих Сніжани Єгорової та Оксани Марченко.

Вже в жовтні Володимир Зеленський затвердив цей пакет. Всім артистам, які потрапили у санкційний список, заборонено виводити капітал з України, проводити торговельні операції, їм заблокують активи та можливість купувати землю, позбавлять державних нагород та інших форм відзнак.