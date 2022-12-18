Відстав від музичного життя, – Ігор Кондратюк неприємно вражений цьогорічним відбором

Український продюсер Ігор Кондратюк неодноразово посідав крісло журі у Нацвідбора Суспільного мовлення. Проте цього року він спостерігав за конкурсом лише онлайн. Чому він не залишився вражений виступами – читайте далі.

17 грудня відбудеться фінал Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2023. Переможцями стали гурт TVORCHI, які отримали найбільше балів від суддів та глядачів. Проте ні їхню пісню Heart of Steal, ні якусь іншу відомий продюсер Ігор Кондратюк не оцінив.

Читайте також "Це що, Україна знову переможе?": як шоубіз реагує на тріумф TVORCHI

Вперше за всі роки моїх спостережень за Національним відбором на Євробачення, я не задоволений рівнем конкурсних пісень. Хіба що я зовсім відстав від музичного життя… Чи то війна притупила рецептори позитивного сприйняття?

– розкритикував Кондратюк учасників.

Також він дав коментар виданню УНІАН перед самим шоу, де казав, що сумнівається, що хоча б одна композиція може стати хітом.

"Я прослухав усі десять пісень, і не почув жодного хіта. Чи то в мене проблеми зі сприйняттям сучасної музики під час війни, чи щось ще, не знаю. Але, на мій погляд, TVORCHI, здається, втретє беруть участь у Нацвідборі (вдруге, – 24 канал), і їхні попередні пісні були яскравішими. Напевно, саме вони виставили конкурентоспроможнішу пісню, хоча і в цьому я сумніваюся. Багато банальності", – зазначив Кондратюк.



Ігор Кондратюк прокоментував Нацвідбір Євробачення-2024 / Фото Master Management 360

Цікаво Результати голосування фіналу Національного відбору на Євробачення-2023

Втім, він похвалив пісню KRUТЬ "Колискова", яку вона присвятила хлопцеві-військовослужбовцю, але він сказав, що вона не підходить для європейської аудиторії і може стати успішною лише в Україні. Водночас він додав, що це його особиста думка, яка не є експертною.

Я розчарований якістю цих пісень. Але не все так погано. Тому що велике значення ще має візуальне сприйняття артиста на Євробаченні. Це моя особиста думка, яка не претендує на те, щоб бути експертною... Мені хочеться сказати мало хороших слів із приводу конкурентоспроможності цих пісень у Ліверпулі,

– наголосив Кондратюк.

Нагадаємо, що за перемогу на Нацвідборі Євробачення-2023 боролись 10 фіналістів: Moisei, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, OY Sound System, FIINKA, DEMCHUK, Jerry Heil, KRUTЬ і TVORCHI. Перемогу отримали останні і саме вони поїдуть на головний конкурс у Ліверпуль, Велику Британію, у травні 2023 року.