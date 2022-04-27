Ігор Кондратюк пояснив, чому підтримує Залужного: "Більше топлю за За, ніж за Зе"

Музичний продюсер Ігор Кондратюк зараз перебуває на заході України. У чоловіка завжди є питання до керівництва держави, однак зараз він більше підтримує головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ніж президента Володимира Зеленського.

Ігор Кондратюк завжди дуже прискіпливо ставиться до політиків. Він наголошує, якщо людина вирішила йти у владу, то має розуміти, що на ній величезна відповідальність, що постійно потрібно все вдосконалювати.

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Ігор Кондратюк про Валерія Залужного

Продюсер зізнався, що зараз більше "топить за Залужного, ніж за Зеленського".

Військовий талант, мужність, героїзм. Вибачте, за такі високі слова, але зараз вони доречні. Тактичний і стратегічний талант Залужного та інших військових Збройних Сил України, Генштабу та інших захисників є для нас гарантом того, що ми взагалі говоритимемо про українську владу,

– сказав Кондратюк.

Та Ігор не приховує, що в нього багато запитань до влади. І вони є завжди: "Якщо ти пішов у владу, то маєш розуміти, що не сидиш на місці, а постійно вдосконалюєшся. Якщо до мене дослухаєшся – я готовий допомагати. У мене така позиція. Мабуть, я критик по життю, бо науковець".

Інтерв'ю Ігоря Кондратюка: дивіться відео онлайн