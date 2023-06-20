Брюс Вілліс зустрівся з онукою, якій 2 місяці: чуттєві фото невиліковно хворого актора
Джерело:Румер Вілліс
У Брюса Вілліса невиліковна хвороба – лобно-скронева деменцію. Його старша донька Румер показала актора вперше за довгий час. "Міцний горішок" тримав на руках онуку, якій усього два місяці, та усміхався.
У квітні 68-річний Брюс Вілліс вперше став дідусем. Його 34-річна донька Румер народила дівчинку, яку назвали Луетта Айлі. З нагоди Дня батька дівчина приїхала до актора й показала йому онуку, а заразом і його мільйонній аудиторії в інстаграмі.
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Як виглядає невиліковно хворий Брюс Вілліс
Навіть з фото видно, що зірка "Міцного горішка" Брюс Вілліс з великої любов'ю та ніжністю ставиться до Луетти. Він виховав п'ятьох доньок, тож знає, як поводитися з дівчатками. На цьому наголосила й Румер.
Бачити, як мій батько тримає мою доньку сьогодні, – це те, що я буду цінувати все своє життя. Його ніжність і любов до неї були такими чистими й прекрасними. Тату, мені так пощастило, що ти є, і Лу теж. Дякую тобі за те, що ти найдивакуватіший, найбільш люблячий, найкрутіший тато, якого тільки може побажати дівчина,
– прокоментувала Румер Вілліс.
Хворий на деменцію Брюс Вілліс з онукою / Фото з інстаграму Румер Вілліс
Хворий на деменцію Брюс Вілліс з онукою та донькою / Фото з інстаграму Румер
У гості до Брюса Вілліса разом з Румер заїжджала й середня дочка Скаут. Вона теж сфотографувалася з батьком і написала, як їй пощастило з ним: "Мені так пощастило знати, якою ніжністю ділиться цей чоловік, яке глибоке захоплення, повагу він відчуває до своєї родини. Мені так пощастило, що цей неймовірний чоловік – мій батько".
31-річна Скаут також згадала про "період найбільших випробувань у житті", маючи на увазі, вочевидь, невиліковну хворобу батька.
Хворий на деменцію Брюс Вілліс з донькою / Фото з інстаграму Скаут
Хворий на деменцію Брюс Вілліс з донькою / Фото з інстаграму Скаут
- Нагадаємо, з кіно Брюс Вілліс пішов ще у березні 2022 року. Тоді в нього діагностували афазію, тобто розлад мовлення. Однак за рік обстежень йому встановили точний діагноз – лобно-скронева деменція. На жаль, лікування не існує.
- Після того, як у Брюса Вілліса діагностували деменцію, його ексдружина Демі Мур пішла з кіно, щоб бути поряд з сім'єю та допомагати Еммі Гемінґ-Вілліс, теперішній дружині актора.