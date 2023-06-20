Брюс Вілліс зустрівся з онукою, якій 2 місяці: чуттєві фото невиліковно хворого актора

У Брюса Вілліса невиліковна хвороба – лобно-скронева деменцію. Його старша донька Румер показала актора вперше за довгий час. "Міцний горішок" тримав на руках онуку, якій усього два місяці, та усміхався.

У квітні 68-річний Брюс Вілліс вперше став дідусем. Його 34-річна донька Румер народила дівчинку, яку назвали Луетта Айлі. З нагоди Дня батька дівчина приїхала до актора й показала йому онуку, а заразом і його мільйонній аудиторії в інстаграмі.

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Як виглядає невиліковно хворий Брюс Вілліс

Навіть з фото видно, що зірка "Міцного горішка" Брюс Вілліс з великої любов'ю та ніжністю ставиться до Луетти. Він виховав п'ятьох доньок, тож знає, як поводитися з дівчатками. На цьому наголосила й Румер.

Бачити, як мій батько тримає мою доньку сьогодні, – це те, що я буду цінувати все своє життя. Його ніжність і любов до неї були такими чистими й прекрасними. Тату, мені так пощастило, що ти є, і Лу теж. Дякую тобі за те, що ти найдивакуватіший, найбільш люблячий, найкрутіший тато, якого тільки може побажати дівчина,

– прокоментувала Румер Вілліс.

Хворий на деменцію Брюс Вілліс з онукою / Фото з інстаграму Румер Вілліс

Хворий на деменцію Брюс Вілліс з онукою та донькою / Фото з інстаграму Румер

У гості до Брюса Вілліса разом з Румер заїжджала й середня дочка Скаут. Вона теж сфотографувалася з батьком і написала, як їй пощастило з ним: "Мені так пощастило знати, якою ніжністю ділиться цей чоловік, яке глибоке захоплення, повагу він відчуває до своєї родини. Мені так пощастило, що цей неймовірний чоловік – мій батько".

31-річна Скаут також згадала про "період найбільших випробувань у житті", маючи на увазі, вочевидь, невиліковну хворобу батька.

Хворий на деменцію Брюс Вілліс з донькою / Фото з інстаграму Скаут

Хворий на деменцію Брюс Вілліс з донькою / Фото з інстаграму Скаут