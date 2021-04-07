Хвора на розсіяний склероз Сельма Блер показала чарівні форми без купальника на пляжі

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Джерело:

інстаграм Сельми Блер

Голлівудська акторка Сельма Блер влаштувала несподівану для неї та шанувальників відверу фотосесію. Зірка була напівоголеною, тому груди прикрила капелюхом на березі океану.

48-річна зірка у 2018 році зізналась, що хворіє на розсіяний склероз. Лікування не допомагало, тому їй зробили пересадку стовбурових клітин і призначили дуже важкий курс хімієтерапії. Незважаючи на це, акторка продовжує насолоджуватись життям та ловити найкращі його миті.

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На березі океану, вона схоже, ніжилась під сонцем і вирішила зафіксувати такий момент на фото. На знімках Сельма позує в одних лише червоних плавках, а оголені груди прикриває солом'яним капелюхом. Її погляд відведений в бік.


Чарівна Сельма Блер / Фото з інстаграму акторки

На іншому знімку зірка повеселилась і підняла одну ногу вверх, наче балерина.

Весняні канікули 2021 року! Я як ніколи ціную ці пляжні дні,
– підписала знімки Блер.


Хвора на розсіяний склероз акторка показала відмінну розтяжку / Фото з інстаграму акторки

Реакція фанатів

Шанувальники були в захваті від таких чуттєвих фото, тому засипали її компліментами. Серед них було чимало зірок: Різ Візерспун, Наомі Вотс, Шерон Стоун та багато інших:

  • "Яка радість!";
  • "Мені подобається цей купальник!";
  • "Просто чарівна";
  • "Цей капелюх! Це тіло! Ця поза!";
  • "Я закохалася в ці фото".