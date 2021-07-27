Мішина і Притула: розкрили суддівський склад шоу "Україна має талант"

До 30-річчя незалежності України в ефір вийде новий сезон шоу "Україна має талант". Організатори оголосили основний склад журі. Ними стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Цієї осені відбудеться прем'єра легендарного шоу "Україна має талант". Спеціально до 30-річчя незалежності України організатори готують новий сезон. Вони вже оголосили трійку журі.

До слова Учасницею нового сезону "Танців з зірками" стала зірка "Жіночого кварталу"

Судді нового сезону "Україна має талант"

Організатори проєкту розкрили зірковий склад журі, щоправда, лише основну його частину. Суддями "Україна має талант" стануть телеведучий, політик та шоумен Сергій Притула, акторка і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, танцівник та переможець "Танців з зірками" Євген Кот.

До українських знаменитостей приєднається ще один зірковий суддя. Його оголосять згодом.

"Ми пишаємося тим, що вкотре СТБ збирає настільки яскравий склад зіркового журі. Кожен з наших суддів є для аудиторії прикладом неймовірного таланту, помноженого на багаторічну працю і віру в себе. Та що особливо є цінним – наше зіркове журі горить величезним бажанням розкрити потенціал кожного учасника “Україна має талант” і допомогти їм реалізувати мрію", – розповіла керівна директорка СТБ.

Цієї осені чекаємо українців біля телеекранів, щоб об’єднатися в гордості за дивовижні й захопливі таланти та разом обрати серед них той, який підкорить не тільки Україну, а й увесь світ,

– додала Людмила Семчук.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що ведучим проєкту стане шоумен і багатодітний батько Григорій Решетник.

Як реагує мережа

Користувачі по-різному відгукуються про склад зіркового журі. Дехто задоволений суддями та радіє:

"Цікавий склад, нові обличчя завжди цікаво… сподіваюсь. Притула буде нарешті не ведучий";

"Талановиті й успішні";

"Супер";

"Сподіваюсь у двійки ведучих (Кот, Мішина) українська буде така, від якої в ефірі не буде різати слух, а так цікаві особистості".

Та багато хто обурений новим складом, адже попередній, на думку фанів шоу, був кращим.

"Фу-фу";

"Перебір, вже не цікаво";

"Мішина розчарувала, до чого вона там, всі інші класні";

"Що це за експерти? Розчарування. Немає бажання дивитися".

Що відомо про шоу "Україна має талант"

Талант-шоу започаткували у 2009 році. Це дочірній проєкт британської передачі "Британія має талант", такі програми виходять у різних країнах з відповідними назвами. 8 та 9 сезони в Україні були присвячені талантам дітей. 10 сезон вийде восени.

Учасником проєкту може стати кожен, для цього слід пройти кастинг, що проходить у великих містах України. Згодом журі визначає 60 осіб, які боротимуться за звання найталановитішого, а також за приз розміром у мільйон гривень.