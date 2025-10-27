Саме принцеса Леонор є спадкоємицею трону та майбутньою королевою Іспанії. З юного віку її готують до цієї важливої ролі. 24 Канал більше розповість про принцесу Астурійську.

Леонор народилась у Мадриді 31 жовтня 2005 року (за кілька днів їй виповниться 20 років). Вона стала першою дитиною на той час спадкоємного принца Феліпе та його дружини Летиції. Дівчина отримала ім'я Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон і Ортіс.

У 2014 році, коли батько Леонор став королем Філіпом VI, дівчина отримала титул принцеси Астурійської, який традиційно отримує наступний у черзі на трон, та здобула офіційний статус спадкоємиці іспанського престолу.



Королівська сім'я Іспанії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У 2018 році принцеса Леонор виголосила свою першу промову.

31 жовтня 2023 року принцесі Астурійській виповнилося 18 років. У цей день вона склала присягу на Конституції перед іспанським парламентом і отримала від батька Орден Карлоса III. Ця церемонія стала знаком для принцеси та народу Іспанії про те, що Леонор готова взяти на себе роль голови держави.

Коли принцеса Леонор зійде на трон, то стане першою королевою Іспанії за понад останні 150 років. Вона може стати символом нової ери для монархії та її оновлення.

Яка освіта у принцеси Леонор?

Інфанта (це королівський титул) з юного віку готується до того, що одного дня посяде трон. Вона ходила у дитячий садок для дітей іспанської королівської гвардії, а згодом навчалась у школі Санта-Марія-де-лос-Росалес.

У серпні 2021 року вступила у міжнародний Атлантичний коледж об'єднаного світу, де навчалася два роки.



Принцеса Леонор з сім'єю після випуску з коледжу / Фото з соцмереж королівської сім'ї

Принцеса Леонор повинна пройти й військовий вишкіл. У липні 2024 вона закінчила Армійську військову академію в Сарагосі та розпочала навчання у Морській військовій академії. Цього року принцеса почала службу на тренувальному кораблі.