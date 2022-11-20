Переможець Голосу країни 12 сезон: біографія Марії Квітки

У неділю, 20 листопада, на "Голосі країни" 12 сезон обрали переможця. Нею стала учасниця команди "Другого шансу" Марія Квітка. Біографію тріумфаторки читайте в нашому матеріалі.

З моменту зйомок "нокаутів" і суперфіналу "Голосу країни" 12 сезон минуло майже 10 місяців. Війна круто перевернула життя всіх учасників, а 20 листопада стало знаковою датою для одного з них. Цього дня Марія Квітка розтопила серця телеглядачів і здобула перемогу. Чим вона жила до 24 лютого і як змінилася її доля після нападу Росії, дізнавайтеся далі в публікації 24 каналу.

Важливо Голос країни 12 сезон 12 випуск: нашумілий суперфінал з метро та емоційний вибір переможця

Біографія переможниці "Голосу країни" Марії Квітки

Марія Квітка з міста Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Вона збирачка фольклору та стилістка, тому обожнює етнічні українські костюми та автентичну музику. Дівчина їздила селами в експедиції, спілкувалася з місцевими і записала більш як дві тисячі народних пісень.

"Зараз для себе по-новому відкриваю наші повстанські і козацькі пісні. Мені здається, що сьогодні вони як ніколи актуальні, бо нагадують нам про наших предків, нашу могутню і величну історію прекрасної вільної держави. Для нас зараз особливо важливо триматися за своє коріння і знати, чиї ми діти", – ділилася Марія Квітка в коментарі для "1+1".

Цікаво, що до участі в "Голосі країни" Марія працювала художницею по костюмам на телебаченні. Саме вона підбирала народні вбрання для учасників "Танців з зірками" та "Голосу країни", а потім вийшла з-за лаштунків і підкорила вокальний проєкт. Співати на великій сцені – це давня мрія дівчини.

Я приймала рішення піти на "Голос країни" так довго. Так багато було вагань, сумнівів і страху в мені насправді. А зараз я щаслива тим, що змогла перебороти себе і відкритись у цьому! Бо особливо сьогодні спів рятує мене і дає сил,

– писала Марія Квітка в інстаграмі напередодні суперфіналу.

Марія Квітка – переможець Голосу країни 12 сезон / Фото з інстаграму дівчини

На "сліпих прослуховуваннях" Марія заспівала пісню "Ой летів сизий голубочок" і розвернула двох тренерів – Святослава Вакарчука та Олю Полякову, яка назвала її хедлайнеркою вечора. Тож дівчина обрала саме її команду. Однак уже в нокаутах співачка зробила вибір не на її користь. Марія Квітка могла покинути "Голос країни", але так полюбилася народному тренеру Андрію Мацолі, що той забрав її в команду "Другого шансу".

Голос країни 12 сезон: дивіться онлайн – виступ Марії Квітки на "сліпих прослуховуваннях"

Мета Марії Квітки на шоу – популяризувати автентичну українську народну музику. Однак через повномасштабну війну вона відклала цю мрію та взялася допомагати Україні. Оскільки в її рідному Корсунь-Шевченківському було спокійно, артистка поїхала у прифронтове Запоріжжя, яке першим приймає біженців з окупованих території.

"Ці фото я зробила у пункті, де волонтеримо, сюди найперше добираються люди з зони бойових дій та окупації. Всі ці твариночки налякані, збентежені, виснажені, шоковані, розгублені", – щемливо підписала Марія Квітка допис з Запоріжжя.