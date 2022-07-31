Джамала візьме участь в польських "Танцях з зірками": хто буде її партнером

Співачку Джамалу в Польщі запросили стати учасницею популярного проєкту "Танці з зірками". Там артистка змагатиметься за перемогу з 30-річним танцівником Яцеком Йешке.

Яцек вже був учасником шести сезонів шоу "Танці з зірками", в одному з них здобував перемогу. Також він є шестиразовим чемпіоном Польщі з бальних танців, півфіналістом World of Dance Polska.

До теми Джамала стала учасницею польських "Танців з зірками"

Джамала про танці з Яцеком Йешке

Артистка підкреслила, що для неї найголовніше, що Яцек розуміє, "що вони мають нести в цьому шоу": "Стався метч з перших хвилин. Це дуже досвідчений танцюрист, який вже перемагав в "Танцях з зірками". А ще, дуже свідома людина, якій не треба зайвий раз щось пояснювати. Він добре розуміє, що ми маємо нести в цьому шоу і чому це важливо. Й ми обидва розуміємо, що буде непросто, адже наша пара сильно відрізнятиметься від загальної атмосфери такого проєкту", – поділилася Джамала.

Хочеться передати емоції українців танцями не менш сильно, ніж піснями. І думаю, кращого партнера ніж Яцек для цього важко уявити,

– підкреслила виконавиця.

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Раніше артистка розповідала, що погодилася на участь в такому шоу лише для того, щоб збирати гроші на допомогу постраждалим у війні та підживлювати інтерес до України. Війна в Україні триває вже понад 5 місяців, світ потроху втомлюється від цього. Джамала розуміє, що треба постійно говорити про війну, робити все для того, щоб люди у різних країнах світу розуміли, що відбувається, не забували. Під час прямих ефірів проєкту збиратимуть кошти на підтримку України.

"Перш за все я йду на "Танці", щоб тема України не зникала. Це головний канал в Польщі. І я дуже йому вдячна за те, що вони погодилися збирати кошти для України під час ефірів. Вдячна за цю сміливість і віру в нашу з вами боротьбу", – пояснювала своє рішення Джамала.