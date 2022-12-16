Автором пристрасного кліпу став режисер Віктор Скуратовський, який зобразив Христину ніжною, юною дівчиною, яка прагне кохання з дорослим чоловіком. У відеоролику артистка їздить на мотоциклі у шкіряній куртці з оголеними ногами, міцно обіймаючи свого екранного коханого. Згодом пара зливається у дорослих поцілунках, які вже викликали чимало обговорень у мережі.

До слова Jerry Heil відверто розповіла, що про її пісню на Нацвідбір кажуть професори Берклі

Моя пісня про юність. Наша країна така сильна саме тому, що ще дуже юна і пристрасна. Їй можна все і все їй під силу,

– переконана Соловій.

Христина Соловій – Юність: дивитись відео онлайн

Сам режисер каже. що "українці мають великий скарб, який ще не збагнули – Христину Соловій", яка має величезний потенціал і ще здивує. "Цей маленький фільм – чистий і легкий ерос, якого зараз нам так часто бракує у темряві і холоді. Але любов і лють переможуть!", – додав Віктор.

Щодо Жадана, то він у своєму фейсбуці появу у кліпі прокоментував лаконічно: "Усім доброго і тихого дня". Соловій розповіла, що створити разом щось спільне у них з'явилась ідея на концерті пам'яті музиканта Міська Барбари у 2021 році. А саме його взяла за героя, бо в усій його поезії так само присутня "вічна юність", а в особистості Сергія – "збірний образ дорослої української культури".

Реакція мережі

У коментарях під відео у соцмережах та ютубі слухачі здивовані новому амплуа Сергія Жадана:

"Клас! Дівчинка з "Голосу" стала дорослою. Сергій Жадан – дуже несподівано";

"Кліп чудово доповнює пісню! Адже юність бува шалена, як їзда на мотоциклі. Ніжна, як вечірні промені сонця. Багатогранна, як люди, які тебе оточують. Самотня, як заднє сидіння таксі... Дякую, Христино, за вашу роботу";

"Ого, Сергій Вікторович, в такому амплуа ми ще вас не бачили. Кліп класний і пісня чудова!!!";

"Гарно, відеоряд зачаровує. Ну чого ж пану Сергію не надали слова?";

"Це красиво. Але: без шолома і з босими ногами на мотоциклі? Де техніки безпеки?";

"Сексуально вийшло, молодці";

"Скептично почала перегляд (не мій формат, заради Жадана тільки) і не помітила, як поринула у свою юність... Це магічно. Дякую! Цнотливо, стримано, життєво. Торкає. Чуттєвий дотик юності";

"Просто ніжна, гарна, бомбезна пісня, яка в мене вже на дзвінку";

"Картинки для еротичних снів".

Зазначимо, що 16 грудня відбулась прем'єра ще таких хітів:

– гурту Kalush та Skofka – вони створили пісню "Батьківщина";

– артист Wellboy презентував свій перший альбом під назвою "8 марабу";

– співачка ROXOLANA випустила довгоочікуваний трек з Монатіком, який мав вийти на початку повномасштабної війни.